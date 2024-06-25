Уряд дозволив бронювати 100% саперів

Кабмін дозволив бронювати 100% саперів. Мовиться про усі сертифіковані підприємства, організації та установи, які займаються гуманітарним розмінуванням.

Про це мовиться на офіційному сайті Кабміну в постанові №76, яку ухвалили на засіданні 18 червня 2024 року. В уряді також пояснили, хто зможе отримати 100% бронь від мобілізації.

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Сапери зможуть отримати 100% бронь

У Кабміні повідомили, що підприємства, установи, організації, які є сертифікованими операторами протимінної діяльності, матимуть змогу забронювати 100% складу груп або відділень, які безпосередньо проводять розмінування. Так, заступник міністра економіки Ігор Безкаравайний наголосив, що гуманітарне розмінування українських територій – це одне з ключових завдань.

Необхідно якнайшвидше забезпечити безпеку населення на потенційно забруднених мінами територіях та повернути ці землі в економічну експлуатацію. Від цього залежить як економічне зростання в Україні, так і продовольча безпека у світі. Бронювання підготовлених фахівців з розмінування, які працюють в штатах операторів, створить необхідні умови для планомірної роботи з розмінування територій,

– наголосив Безкаравайний.

Відтак, бронювання зможуть отримати фахівці з розмінування сертифікованого оператора, які входять до складу груп:

нетехнічного обстеження;

технічного обстеження;

очищення;

інспектування;

контролю якості.

Варто наголосити, що мовиться про цивільних саперів, які пройшли базову підготовку, достатню для пошуку мін та вибухонебезпечних предметів в полях. Саме такі сапери можуть бути заброньовані, незалежно від військово-облікової спеціальності, віку, військового звання.

Водночас бронювання може бути анульоване, якщо оператор протимінної діяльності протягом 6 місяців не здійснює роботи з гуманітарного розмінування.

Станом на початок червня в Україні сертифіковано 42 оператори протимінної діяльності. В процесі сертифікації перебуває 53 організації, з яких 31 – урядові. В травні до гуманітарного розмінування були залучені близько 2 тисяч фахівців, ще 1,9 тисячі – до оперативного реагування.