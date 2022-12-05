Уряд Фінляндії вніс на розгляд парламенту проєкт закону про вступ до НАТО

Уряд Фінляндії 5 грудня вніс на розгляд парламенту Пропозицію про вступ до Північноатлантичного альянсу. Зауважимо, що приєднання цієї держави до НАТО ще не схвалили дві країни-члени.

Глава МЗС Фінляндії Пекка Хаавісто, який представляв проєкт Пропозиції, зазначив, що його держава готова приєднатися до НАТО, коли всі країни-члени ратифікують відповідну заявку. Детальніше розповідає 24 канал.

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Детальніше про урядову Пропозицію щодо вступу Фінляндії до НАТО

Пропозицію щодо вступу до НАТО надали парламенту Фінляндії 5 грудня. За словами Хаавісто, рішення можуть прийняти простою більшістю, адже наразі не йдеться про передачу значних повноважень міжнародній організації.

Зокрема, уряд Фінляндії пропонує парламенту затвердити Північноатлантичний договір і Угоду про статус Організації Північноатлантичного договору, національних представників і міжнародного персоналу.

В МЗС зазначили, що урядова Пропозиція оцінює ключові наслідки приєднання Фінляндії до Північноатлантичного договору. Зокрема, які стосуються зовнішньої політики, політики безпеки та оборони.

Також у МЗС наголосили, що Фінляндія візьме на себе зобов'язання Північноатлантичного договору та братиме участь у всіх аспектах НАТО. Держава готується у військовій формі виконати свої зобов'язання щодо колективної оборони згідно зі статтею 5, включно з використанням збройних сил.

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Довідка. Фінляндія подала офіційну заявку на вступ до НАТО 18 травня 2022 року.

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