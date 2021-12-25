Уряд Меркель в останні дні при владі підтримав рекордні обсяги експорту зброї

За останні 9 місяців роботи уряд колишньої канцлерки Німеччини Ангели Меркель схвалив рекордні поставки зброї за кордон. Мовиться про суму у майже 5 мільярдів євро.

Про рішення уряду Ангели Меркель щодо експорту з Німеччини зброї видання повідомляє з посиланням на інформацію у відповіді Міністерству економіки на запит депутата Бундестагу.

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Уряд Меркель підтримав рекордні обсяги експорту зброї

Загальний обсяг експорту зброї з Німеччини досяг рекордних за 2021 рік 9,04 мільярда євро. Більшість зброї повинен отримати Єгипет. Його критикують за порушення прав людини та втручання у конфлікти в Ємені та Лівії. Ця країна відчутно випереджає решту у переліку замовників німецької зброї.

В останні 1,5 тижня уряд Меркель працював у статусі виконувача обов'язків. Переважно у цей період уряд вже не ухвалює важливих політичних рішень. Однак саме у цей час команда Меркель підтримала постачання озброєння Єгипту на понад 4 мільярди євро. Для порівняння: станом на 29 листопада для країни схвалили експорт тільки на 0,18 мільярда євро.

Відповідно до договорів, Єгипту затвердили поставки 3 фрегатів та 16 систем протиповітряної оборони. Уже ексміністр економіки Петер Альтмаєр розповів про це Бундестагу всього за день до обрання Олафа Шольца канцлером. Однак конкретних сум він не назва.

Блокування урядом Меркель постачання зброї Україні

Раніше міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що Німеччина блокує постачання зброї Києву через НАТО. Згодом видання Bild уточнило, що процес особисто блокувала Ангела Меркель.

24 грудня стало відомо, що у політсилі колишньої канцлерки Християнсько-демократичний союз виступили за продаж зброї для України. Це має стати рішучою відповіддю президенту Росії Володимиру Путіну.

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