Уряд Норвегії подасть заяву про відставку

Прем'єр-міністерка Норвегії Ерна Солберг повідомила, що її уряд подасть заяву про дозвіл на відставку. Це сталося на засіданні Державної ради в Королівському палаці.

Напередодні на парламентських виборах в Норвегії перемогла Робоча партія. Чинна прем'єрка Норвегії визнала поразку.

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Солберг звернеться до короля Норвегії

"Парламентські вибори 13 вересня 2021 привели до створення парламентської основи для формування нового уряду. Тому я подаю заяву про дозвіл мого уряду подати у відставку", – мовиться у заяві Ерни Солберг.

Політикиня зазначила, що рекомендуватиме королю Норвегії звернутися до лідера Лейбористської партії Йонаса Гар Стере щодо доручення сформувати новий Кабінет міністрів. Наразі він є кандидатом в прем'єр-міністри від двох партій, які готові сформувати уряд.

Ерна Солберг перебувала при владі найдовше з міністрів-консерваторів.

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Відставка уряду Норвегії: коротко