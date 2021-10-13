Уряд Норвегії подасть заяву про відставку

13 жовтня 2021 , 15:29
Читать новость на русском

Джерело:

сайт уряду Норвегії

Прем'єр-міністерка Норвегії Ерна Солберг повідомила, що її уряд подасть заяву про дозвіл на відставку. Це сталося на засіданні Державної ради в Королівському палаці.

Напередодні на парламентських виборах в Норвегії перемогла Робоча партія. Чинна прем'єрка Норвегії визнала поразку.

Зверніть увагу Канцлер Австрії Себастьян Курц йде у відставку

Солберг звернеться до короля Норвегії 

 "Парламентські вибори 13 вересня 2021 привели до створення парламентської основи для формування нового уряду. Тому я подаю заяву про дозвіл мого уряду подати у відставку", – мовиться у заяві Ерни Солберг.

Політикиня зазначила, що рекомендуватиме королю Норвегії звернутися до лідера Лейбористської партії Йонаса Гар Стере щодо доручення сформувати новий Кабінет міністрів. Наразі він є кандидатом в прем'єр-міністри від двох партій, які готові сформувати уряд. 

Ерна Солберг перебувала при владі найдовше з міністрів-консерваторів.

Не пропустіть "Повернення до нормального життя": у Норвегії скасовують всі COVID-обмеження

Відставка уряду Норвегії: коротко

  • На парламентських виборах у Норвегії 13 вересня більшість місць отримали Робітнича партія, Центристська партія і соціалісти. Проте вони не змогли подолати розбіжності з приводу навколишнього середовища і розподілу багатства під час попередніх переговорів про формування уряду.
  • Лейбористи і Центристська партія домовилися сформувати уряд меншості після майже чотиритижневих переговорів.
  • Наразі в Норвегії мають представити детальний програмний документ, а вже 14 жовтня представлять новий склад Кабінету міністрів. У нового уряду буде 76 депутатів в парламенті зі 185. 
Автор: Жанна Клименко