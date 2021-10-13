Уряд Норвегії подасть заяву про відставку
Джерело:сайт уряду Норвегії
Прем'єр-міністерка Норвегії Ерна Солберг повідомила, що її уряд подасть заяву про дозвіл на відставку. Це сталося на засіданні Державної ради в Королівському палаці.
Напередодні на парламентських виборах в Норвегії перемогла Робоча партія. Чинна прем'єрка Норвегії визнала поразку.
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Солберг звернеться до короля Норвегії
"Парламентські вибори 13 вересня 2021 привели до створення парламентської основи для формування нового уряду. Тому я подаю заяву про дозвіл мого уряду подати у відставку", – мовиться у заяві Ерни Солберг.
Політикиня зазначила, що рекомендуватиме королю Норвегії звернутися до лідера Лейбористської партії Йонаса Гар Стере щодо доручення сформувати новий Кабінет міністрів. Наразі він є кандидатом в прем'єр-міністри від двох партій, які готові сформувати уряд.
Ерна Солберг перебувала при владі найдовше з міністрів-консерваторів.
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Відставка уряду Норвегії: коротко
- На парламентських виборах у Норвегії 13 вересня більшість місць отримали Робітнича партія, Центристська партія і соціалісти. Проте вони не змогли подолати розбіжності з приводу навколишнього середовища і розподілу багатства під час попередніх переговорів про формування уряду.
- Лейбористи і Центристська партія домовилися сформувати уряд меншості після майже чотиритижневих переговорів.
- Наразі в Норвегії мають представити детальний програмний документ, а вже 14 жовтня представлять новий склад Кабінету міністрів. У нового уряду буде 76 депутатів в парламенті зі 185.