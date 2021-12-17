Уряд перевірить, чому на Прикарпатті "почорнів" сніг

На Івано-Франківщині 16 грудня випав "чорний" сніг. Через це Денис Шмигаль звернувся до Руслана Стрільця. Просить доповісти про ситуацію із Бурштинською ТЕС.

Прем'єр-міністр звернувся до виконувача обов'язків міністра Мінприроди Руслана Стрільця щодо ситуації зі снігом, який "почорнів" у населених пунктах біля підприємства. Мовиться про місто Галич та навколишні села.

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Нардеп каже, що можуть не працювати фільтри

Депутат-мажоритарник Ігор Фріс заявив, що на Бурштинській ТЕС є проблеми. За його словами, підприємство випустило невідому кількість чорного диму.

Все чорне навколо Галича і населених пунктів. Чи фільтри не працюють, чи що там відбувається, — невідомо. Я прошу невідкладно залучити Івано-Франківську екоінспекцію,

– сказав Фріс.

Реакція Міндовкілля

Стрілець сказав, що про ситуацію з Бурштинською ТЕС Шмигалю доповість письмово. Він зазначив, що у Верховній Раді зареєстрований законопроєкт №3091, який має вирішити питання перевірок підприємств.

"Сподіваюся, що найближчим часом, цей законопроєкт підтримають депутати, і ми зможемо більш дієво забезпечувати контроль", – сказав урядовець.

У Бурштинській ТЕС заперечували причетність

На місцевій ТЕС заперечують причетність до явища. Переконують, що за останній період технологічних порушень на тепловій електростанції не було. Все працює у штатному режимі. У роботі перебувають 10 енергоблоків.