Уряд Польщі готує робочу групу, щоб приймати біженців з України
Джерело:Wyborcza
У Польщі ще раніше заявили, що у разі нападу Росії приймуть біженців з України. Прем'єр-міністр Матеуш Моравецький призначить спеціальну групу, яка займатиметься цим питанням.
Що відомо про спеціальну групу
Польща готується до різних сценарії російської ескалації. Про це Моравецький заявив перебуваючи з робочою поїздкою на кордоні Польщі та Білорусі.
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До складу робочої групи увійдуть заступники очільників кількох міністерств. Вони займатимуться:
- підготовкою місць в закладах освіти та охорони здоров'я,
- логістикою,
- інфраструктурою,
- належною безпекою.
Вся інфраструктура для цього буде підготовлена на сході країни, але її можна буде перенести в інші частини Польщі,
– зазначив прем'єр.
Зауважимо, раніше польські політики казали, що готуються приймати до 1 мільйона біженців з України. Вони зазначили, що не відречуться від українців, а допоможуть. Адже таким є правила існування цивілізованих людей.
Наразі в країні шукають місця для розміщення потенційних біженців.
Які ще країни готові прийняти біженців з України
- Румунія,
- Естонія,
- Литва
- Латвія.
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