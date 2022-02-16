Уряд Польщі готує робочу групу, щоб приймати біженців з України

У Польщі ще раніше заявили, що у разі нападу Росії приймуть біженців з України. Прем'єр-міністр Матеуш Моравецький призначить спеціальну групу, яка займатиметься цим питанням.

Що відомо про спеціальну групу

Польща готується до різних сценарії російської ескалації. Про це Моравецький заявив перебуваючи з робочою поїздкою на кордоні Польщі та Білорусі.

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До складу робочої групи увійдуть заступники очільників кількох міністерств. Вони займатимуться:

підготовкою місць в закладах освіти та охорони здоров'я,

логістикою,

інфраструктурою,

належною безпекою.

Вся інфраструктура для цього буде підготовлена на сході країни, але її можна буде перенести в інші частини Польщі,

– зазначив прем'єр.

Зауважимо, раніше польські політики казали, що готуються приймати до 1 мільйона біженців з України. Вони зазначили, що не відречуться від українців, а допоможуть. Адже таким є правила існування цивілізованих людей.

Наразі в країні шукають місця для розміщення потенційних біженців.

Які ще країни готові прийняти біженців з України

Румунія,

Естонія,

Литва

Латвія.

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Збройні сили України готові дати відсіч ворогу будь-якої миті, адже ми під надійним захистом наших військових. Міжнародні партнери підтримують Україну і підготували пакет нищівних економічних санкцій проти Росії. Тому навіть якщо Кремль наважиться піти у наступ – він відчує гідну відсіч.Зберігаймо спокій, читаймо перевірені новини та віримо в ЗСУ!