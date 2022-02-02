Уряд Польщі підтримав надання допомоги Україні й обрав вид озброння

Уряд Польщі офіційно підтримав надання Україні військової допомоги через ескалацію з Росії. Спершу планували надати ПЗРК Grom, та згодом польський уряд вирішив дати нашій державі більш сучасне озброєння.

Про схвалення нової військової підтримки урядом Польщі повідомив міністр оборони. Маріуш Блащак також детальніше розповів про вміст цієї допомоги.

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Не Grom, а навіть краще

Ще зранку 1 лютого перед вильотом до України польський прем'єр Матеуш Моравецький говорив про надання допомоги сусідці. Тоді він припустив, що це можуть бути навіть переносні зенітно-ракетні комплекси Grom.

Та порадившись, польський уряд вирішив передати Україні їх значно сучаснішу модифікацію – ПЗРК Piorun.

На моє прохання Рада міністрів прийняла постанову про допомогу Україні. Надамо найсучасніше польське обладнання – переносні зенітно-ракетні комплекси Piorun,

– заявив Маріуш Блащак.

Польський міністр оборони не злукавив – обладнання справді найсучасніше, адже перебуває на озброєнні польської армії лише з 2019 року. До нього Україні також нададуть боєприпаси.