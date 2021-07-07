Уряд попросить РНБО ввести санкції проти фізичних осіб з Білорусі

Кабінет Міністрів звернеться до РНБО з ініцативою ввести санкції проти білорусів, які причетні до фальсифікації президентських виборів у країні. Таку пропозицію внесуть з метою захисту національних інтересів України.

Рішення щодо пропозиції Раді нацбезпеки та оборони уряд розгляне на засіданні 7 липня. До речі, перелік осіб проти яких пропонують ввести обмеження не вказують.

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Така пропозиція пов'язана з рішеннями Ради ЄС від 2 жовтня 2020 року та від 6 листопада 2020 року про введення санкцій до фізичних осіб, які причетні до:

фальсифікації результатів президентських виборів у Білорусі;

порушення декларації про права людини, залякувань, репресій,

насильницького придушення мирних протестів тощо.

Санкції ЄС проти Білорусі

24 червня Європейський Союз ввів проти Білорусі секторальні санкції. Обмеження стосуються калійної та нафтової галузей економіки країни, а також банківського сектора.

Так, Європейському інвестиційному банку заборонили фінансувати державні білоруські проєкти, а також обмежили доступ режиму самопроголошеного президента Олександра Лукашенка до ринків Євросоюзу.

Крім того, ЄС заборонив продавати Білорусі: