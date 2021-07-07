Уряд попросить РНБО ввести санкції проти фізичних осіб з Білорусі
Джерело:Інтерфакс Україна
Кабінет Міністрів звернеться до РНБО з ініцативою ввести санкції проти білорусів, які причетні до фальсифікації президентських виборів у країні. Таку пропозицію внесуть з метою захисту національних інтересів України.
Рішення щодо пропозиції Раді нацбезпеки та оборони уряд розгляне на засіданні 7 липня. До речі, перелік осіб проти яких пропонують ввести обмеження не вказують.
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Така пропозиція пов'язана з рішеннями Ради ЄС від 2 жовтня 2020 року та від 6 листопада 2020 року про введення санкцій до фізичних осіб, які причетні до:
- фальсифікації результатів президентських виборів у Білорусі;
- порушення декларації про права людини, залякувань, репресій,
- насильницького придушення мирних протестів тощо.
Санкції ЄС проти Білорусі
24 червня Європейський Союз ввів проти Білорусі секторальні санкції. Обмеження стосуються калійної та нафтової галузей економіки країни, а також банківського сектора.
Так, Європейському інвестиційному банку заборонили фінансувати державні білоруські проєкти, а також обмежили доступ режиму самопроголошеного президента Олександра Лукашенка до ринків Євросоюзу.
Крім того, ЄС заборонив продавати Білорусі:
- товари подвійного призначення, які можуть бути використані у військових цілях;
- технології та програмне забезпечення для моніторингу або перехоплення інтернету й телефонного зв'язку.