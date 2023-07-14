Уряд призначив Івана Вигівського очільником Нацполіції

Кабінет міністрів 14 липня призначив нового очільника Національної поліції України. Ним став Іван Вигівський.

Варто зазначити, що Вигівський вже виконував обов'язки голови Нацполіції. Тепер же він офіційно очолить правоохоронний орган.

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Кабмін призначив нового голову Нацполіції

Постійний представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук повідомив, що уряд погодив кандидатуру Івана Вигівського на пост голови Національної поліції. Так, Вигівський із січня 2023 року тимчасово виконував обов'язки голови Нацполіції.

Призначено Вигівського Івана Михайловича Головою Національної поліції України,

– сказав Мельничук.

До Вигівського Національну поліцію очолював Ігор Клименко, який 7 лютого був призначений на посаду міністра внутрішніх справ.

Що відомо про нового голову Нацполіції

Іван Вигівський народився 26 березня 1980 року у Житомирській області. Свою кар'єру в органах внутрішніх справ він розпочав у 1999 році з посади слідчого Очаківського райвідділу міліції в Миколаївській області. У 2003 році закінчив Національний університет внутрішніх справ України.

Вигівський з 2015 по 2016 рік працював начальником Очаківського відділу поліції в Миколаївській області. З 2016 року обіймав посаду заступника начальника слідчого управління поліції в Миколаївській області.

Вже 14 лютого 2020 року його призначили на посаду начальника поліції в Полтавській області. А у серпні 2021 Вигівський став новим главою Національної поліції міста Києва.

Вигівський тоді наголошував, що Київ – серце нашої держави. Тому у своїй роботі він створить низку пріоритетів.

Пріоритетними залишається боротьба з організованою злочинністю та безпека на вулицях столиці. Спільно з особовим складом будемо координувати свої дії, щоб продовжувати створювати безпечне середовище для киян та гостей міста,

– сказав він.

Варто зазначити, що у Вигівського багатий дослід з викриття нелегальних гральних приміщень, а також з упіймання крадіїв і ліквідації небезпечних злочинних угрупувань і терористів.

Після авіакатастрофи у Броварах 18 січня 2023 року у Броварах, де загинув міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський Кабінет Міністрів України призначив Івана Вигівського тимчасовим виконувачем обов'язків голови Національної поліції України. Тепер же він офіційно очолюватиме цей правоохоронний орган, як голова.

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