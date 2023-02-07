Уряд підтримав призначення трьох голів ОВА: де будуть нові керівники

Кабмін 7 лютого погодив укази президента Володимира Зеленського про призначення нових голів трьох ОВА. Мовиться про Дніпропетровщину, Запоріжжя та Херсонщину.

Так, урядовці підтримали проєкти указів президента про призначення нових керівників обласних державних адміністрацій.

До речі Колишньому очільнику Херсонської ОВА оголосили підозру: "світить" до 12 років в'язниці

Кого призначили

головою Дніпропетровської ОВА – Сергія Лисака,

Запорізької – Юрія Малашка,

Херсонської – Олександра Прокудіна.

Хто такий Сергій Лисак

Лисак з липня 2022 року і дотепер очолював Службу безпеки у Дніпропетровській області.

З 2020 по 2022 роки був головою СБУ у Житомирській області.

У березні полковнику Сергію Лисаку присвоїли військове звання бригадного генерала.



Сергій Лисак на фото ліворуч / Фото "Судова влада"

Що відомо про Юрія Малашка

Відомо, що Малашко – також представник СБУ. Раніше він виконував обов’язки начальника штабу – заступника керівника Антитерористичного центру при СБУ.

Перед цим керував Красногорівською військовою адміністрацією на Донеччині, а також обіймав посаду першого заступника голови військово-цивільної адміністрації Мар'їнки.



Юрій Малашко / Фото "Новини Запоріжжя"

Біографія Олександра Прокудіна

З 2019 року Олександр Прокудін очолював Херсонську обласну поліцію. Однак у 2021 році його відсторонили від виконання обов'язків через результати розслідування Департаменту внутрішньої безпеки поліції та ДБР.

В органах МВС працював з 2000 року. Відомо, що брав участь в деокупації Херсона.



Олександр Прокудін / Фото Нацполіції

Що цьому передувало

24 січня уряд звільнив 5 голів ОВА: Дніпропетровської, Запорізької, Київської, Сумської та Херсонської. Ексочільника Київської ОВА Олексія Кулебу призначили заступником керівника Офісу Президента – замість Кирила Тимошенка.

Призначення голів Сумської та Київської ОВА ще немає.