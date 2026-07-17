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17 липня, 17:37
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Оновлено - 17:41, 17 липня

Уряд призначив тимчасових очільників Міноборони та МЗС

Анастасія Колеснікова

Уряд визначився із тимчасовими виконувачами обов'язків міністра оборони і міністра закордонних справ. Ними призначили Євгенія Хмару і Андрія Сибігу відповідно.

Про нові призначення повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький.

Що відомо про кадрові зміни в Міноборони та МЗС?

Корецький підкреслив, що уряд прагне забезпечити безперервну роботу у сферах оборони та зовнішньої політики. За його словами, також триває реорганізація структури міністерств відповідно до рішень парламенту:

  • відновлюють Міністерство аграрної політики;
  • створюють окреме Міністерство у справах громад, територій та внутрішньо переміщених осіб;
  • розмежовують напрями економіки й довкілля та відновлення, а також інфраструктури й транспорту.
 

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