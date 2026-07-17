17 липня, 17:37
Оновлено - 17:41, 17 липня
Уряд призначив тимчасових очільників Міноборони та МЗС
Уряд визначився із тимчасовими виконувачами обов'язків міністра оборони і міністра закордонних справ. Ними призначили Євгенія Хмару і Андрія Сибігу відповідно.
Про нові призначення повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький.
Що відомо про кадрові зміни в Міноборони та МЗС?
Корецький підкреслив, що уряд прагне забезпечити безперервну роботу у сферах оборони та зовнішньої політики. За його словами, також триває реорганізація структури міністерств відповідно до рішень парламенту:
- відновлюють Міністерство аграрної політики;
- створюють окреме Міністерство у справах громад, територій та внутрішньо переміщених осіб;
- розмежовують напрями економіки й довкілля та відновлення, а також інфраструктури й транспорту.