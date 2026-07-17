Уряд призначив тимчасових очільників Міноборони та МЗС

Уряд визначився із тимчасовими виконувачами обов'язків міністра оборони і міністра закордонних справ. Ними призначили Євгенія Хмару і Андрія Сибігу відповідно.

Про нові призначення повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький. Що відомо про кадрові зміни в Міноборони та МЗС? Корецький підкреслив, що уряд прагне забезпечити безперервну роботу у сферах оборони та зовнішньої політики. За його словами, також триває реорганізація структури міністерств відповідно до рішень парламенту: відновлюють Міністерство аграрної політики;

створюють окреме Міністерство у справах громад, територій та внутрішньо переміщених осіб;

розмежовують напрями економіки й довкілля та відновлення, а також інфраструктури й транспорту.