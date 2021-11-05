Уряд призначив Вячеслава Демченка тимчасовим очільником Держмитниці
Джерело:Кабінет Міністрів України
Кабінет Міністрів поклав виконання обов'язків голови Державної митної служби на Вячеслава Демченка. Невдовзі очікується його призначення як повноцінного очільника митниці.
На нову посаду Вячеслав Демченко вступає з 5 листопада 2021 року. Перед цим президент звільнив його з посади керівника розвідки Держприкордонслужби.
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Призначення Демченка
Демченко стане тимчасовим очільником Держмитслужби за розпорядженням Кабінету Міністрів від 4 листопада 2021 року.
Перед його призначенням на пост повноцінного глави митниці, він повинен перемогти у відповідному конкурсі.
Наразі місце голови ДМСУ вакантне після того, як її попередній очільник Павло Рябікін 4 листопада був призначений Верховною Радою на пост міністра стратегічних галузей промисловості.
Коротко про Вячеслава Демченка
- Це бригадний генерал Державної прикордонної служби України. До нещодавна очолював розвідку ДПСУ.
- Про його майбутнє призначення на пост голови митниці ще раніше повідомляли українські ЗМІ.
- Тоді мовилося, що Вячеслав Демченко нібито привернув увагу президента своєю скромністю. Бригадний генерал мешкає у службовому гуртожитку та їздить на Daewoo Lanos.