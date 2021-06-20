Уряд продовжив повноваження членам наглядової ради Укрзалізниці

У Кабінеті міністрів ухвалили рішення продовжити на термін до 3 місяців повноваження чотирьох членів наглядової ради Укрзалізниці.
Про це повідомляється у розпорядженні Кабміну №666 від 18 червня.
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Наглядова рада Укрзалізниці
Уряд обрав членами наглядової ради Укрзалізниці чотирьох осіб:
- Шевкі Аджунера й Андреаса Матьє – незалежні члени.
- Сергій Лещенко та Олег Журавльов – представники держави.
До слова, вони виконуватимуть обов'язки до призначення нових незалежних членів за результатами конкурсу, а також до прийняття Кабінетом міністрів рішення про обрання представників держави у наглядовій раді, але не більше ніж три місяці.
- Термін дії контрактів продовжується шляхом укладання додаткових договорів.
Що цьому передувало: коротко
- ТСК закликала Кабмін звільнити усіх членів правління Укрзалізниці разом із в. о. голови правління Іваном Юриком та розпочати пошук нових членів наглядової ради.
- Тимчасова слідча комісія Верховної Ради вважає фінансовий план державного перевізника на 2021 рік нереальним до виконання через завищені показники від перевезень.
- Наглядова рада Укрзалізниці ухвалила рішення почати конкурсний відбір кандидата на посаду постійного голови правління компанії.
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