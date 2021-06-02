Уряд пропонує спростити надання громадянства іноземним бійцям ООС

2 червня 2021 , 13:11
Читать новость на русском

Джерело:

24 канал

Кабінет Міністрів погодив законопроєкт про спрощення набуття громадянства України іноземним бійцям. Мовиться про тих захисників, які боронили незалежність України на Донбасі.

Відповідне рішення урядовці ухвалили на засіданні Кабінету Міністрів 2 червня. 

Важливо Позбавити громадянства українців із паспортами Росії: депутати ЛОР звернулися до Кабміну

У пояснювальній записці уточнюються, що на спрощений порядок отримання українського громадянства можуть претендувати ті іноземці, які захищали територіальну цілісність України.

Загалом мовиться про бійців:

  • які зазнали переслідувань від держави-агресора,
  • які проходять чи проходили військову службу в ЗСУ
  • які були нагороджені держнагородою чи мають визначні заслуги перед Україною,
  • прийняття яких до громадянства становить державний інтерес.

Відтак, законопроєкт дозволить спростити порядок набуття громадянства України росіянам, які зазнали переслідувань через політичні переконання. А також іноземцям та особам без громадянства, які служили або служать в Збройних силах України та/або брали участь в АТО на Донбасі.

Зауважимо, що ще у червні 2019 року президент Володимир Зеленський надав громадянство України 14 іноземцям, які брали участь у захисті територіальної цілісності, суверенітету і незалежності держави. Президент анонсував, що це не останні іноземці, яким він надає українське громадянство.

Автор: Альона Захарова