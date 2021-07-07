Уряд ратифікував масштабну угоду про військову співпрацю з Туреччиною

Кабінет Міністрів України ухвалив законопроєкт про ратифікацію рамкової військової угоди з Туреччиною. Вона передбачає співпрацю країн по 21 напрямку.

Відповідне рішення ухвалили на засіданні Кабміну 7 липня. Тепер законопроєкт мають відправити до Верховної Ради.

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У документі – жодної конкретики

На урядовому порталі відсутній повний текст законопроєкту, доповідачем якого вказано міністра оборони Андрія Тарана. У пояснювальній записці жодної конкретики теж немає. Про які саме напрями йдеться – в документі не зазначається.

Зауважимо, що раніше президент Володимир Зеленський та лідер Туреччини Реджеп Ердоган підписали рамкову військову угоду. Сталося це ще 16 жовтня 2020 року.

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Тоді Зеленський заявив, що угода відкриває нові можливості для військового та військово-технічного співробітництва двох країн, зокрема у сфері оборонної промисловості.

Міністр оборони Андрій Таран зазначив, що угода створить правові основи для розширення і поглиблення українсько-турецького співробітництва у сфері оборони. Воно також дозволить почати співпрацю по більш ніж 20 "принципово новим актуальним напрямкам".

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