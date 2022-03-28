Уряд спростив процедуру підготовки та допуску водіїв до кермування на час воєнного стану

28 березня 2022 , 08:08
Читать новость на русском

Джерело:

Богдан Драп'ятий

Кабмін ухвалив постанову про зміни у допуску та підготовці водіїв до керування транспортом. Правила діятимуть на час воєнного стану.

Зміни стосуються не лише водіїв, а адміністрації автошкіл. Про них повідомив заступник Міністра внутрішніх справ 27 березня.

Зверніть увагу Українці вже можуть зареєструвати авто, привезене з-за кордону

Що зміниться для водіїв у період воєнного стану

  • Посвідчення водія в разі заміни, втрати або викрадення можна отримати без медичної довідки.
  • Складання іспитів з практичного керування на майданчиках не буде.
  • Термін підготовки водіїв вантажних автомобілів (категорія С1, С) скоротять шляхом збільшення щодобових годин навчання з 2 до 5.
  • Теоретичний іспит для осіб, що проходять перепідготовку з категорії В на С1, С і мають  досвід керування більш ніж 3 роки, відмінять.

Що зміниться безпосередньо для автошкіл

  • Програму підготовки водіїв вантажівок автошколи не узгоджуватимуть з Головним сервісним центром МВС.
  • Обов'язок автошкіл щодо внесення змін до типових програм відтермінують до завершення воєнного стану (раніше планували на квітень).

Нагадаємо, що Кабмін також ухвалив постанову, яка дозволяє водіям категорії В кермувати вантажівками по всій території України. Зміни ухвалені на час воєнного стану.

Вас може зацікавити – Показник збиття російських ракет зараз вищий, ніж на початку повномасштабної війни: відео

 

Автор: Марта Кушка