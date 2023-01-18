Уряд створив спеціальну робочу групу для розслідування падіння вертольота у Броварах
Джерело:Денис Шмигаль
У Броварах зранку 18 січня впав вертоліт. Авіакатастрофу розслідуватимуть відповідні фахівці.
Так, створено спеціальну робочу групу, яка візьме на контроль розслідування трагедії в Броварах.
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Хто розслідуватиме падіння вертольота у Броварах
Уряд доручив у рамках Державної комісії ТЕБ і НС утворити спеціальну робочу групу, яка візьме на контроль розслідування трагедії в Броварах. До складу групи увійдуть виконувач обов’язків міністра внутрішніх справ, керівник ДСНС, представники інших міністерств,
– повідомив прем'єр Денис Шмигаль.
Наразі на місці працюють усі служби, щоб детально з’ясувати причини падіння гелікоптера.
"Висловлюю свої щирі співчуття родинам. Світла пам’ять усім загиблим", – додав Шмигаль.
Зауважимо, що сьогодні Уряд зібрався на позачергове засідання у зв’язку із трагедією, яка зранку сталась у Броварах. Хвилиною мовчання вшанували пам’ять усіх загиблих в цій жахливій катастрофі.
Шмигаль зазначив, що розслідування займе деякий час, а тому людей закликають наразі уникати тих чи інших теорій, спекуляцій та дочекатися офіційних коментарів і висновків.
Пошуково-рятувальні роботи у Броварах завершено
Як повідомили у ДСНС, станом на 15:45 у місті Бровари пошуково-рятувальні роботи завершено. Всього загинуло 14 осіб, з них 1 дитина. Постраждало 25 осіб, з них 11 дітей.
Падіння вертольота у Броварах: важливі новини
- У СБУ розглядають кілька версій – порушення правил польоту та несправність самого гелікоптера, також не виключають умисних дій щодо знищення вертольота.
- Зверніть увагу, що загинуло вище керівництво МВС. Зокрема, міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, його перший заступник Євгеній Єнін та державний секретар МВС Юрій Лубкович.
- У дитячому садочку в момент падіння гелікоптера перебувало 73 дитини.
- Володимир Зеленський відреагував на трагедію у Броварах. Він зазначив, що загиблі представники МВС були справжніми патріотами країни. Також президент додав, що доручив встановити всі обставини трагедії. Над цим працюватимуть СБУ, Нацполіція та інші уповноважені органи.