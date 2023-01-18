Уряд створив спеціальну робочу групу для розслідування падіння вертольота у Броварах

У Броварах зранку 18 січня впав вертоліт. Авіакатастрофу розслідуватимуть відповідні фахівці.

Так, створено спеціальну робочу групу, яка візьме на контроль розслідування трагедії в Броварах.

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Хто розслідуватиме падіння вертольота у Броварах

Уряд доручив у рамках Державної комісії ТЕБ і НС утворити спеціальну робочу групу, яка візьме на контроль розслідування трагедії в Броварах. До складу групи увійдуть виконувач обов’язків міністра внутрішніх справ, керівник ДСНС, представники інших міністерств,

– повідомив прем'єр Денис Шмигаль.

Наразі на місці працюють усі служби, щоб детально з’ясувати причини падіння гелікоптера.

"Висловлюю свої щирі співчуття родинам. Світла пам’ять усім загиблим", – додав Шмигаль.

Зауважимо, що сьогодні Уряд зібрався на позачергове засідання у зв’язку із трагедією, яка зранку сталась у Броварах. Хвилиною мовчання вшанували пам’ять усіх загиблих в цій жахливій катастрофі.

Шмигаль зазначив, що розслідування займе деякий час, а тому людей закликають наразі уникати тих чи інших теорій, спекуляцій та дочекатися офіційних коментарів і висновків.

Пошуково-рятувальні роботи у Броварах завершено

Як повідомили у ДСНС, станом на 15:45 у місті Бровари пошуково-рятувальні роботи завершено. Всього загинуло 14 осіб, з них 1 дитина. Постраждало 25 осіб, з них 11 дітей.

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