Уряд ввів у дію рішення РНБО про стратегію цивільного захисту: що вона передбачає
Джерело:телеграм МВС України
У МВС України повідомили, що уряд увів у дію рішення РНБО "Про Стратегію громадської безпеки та цивільного захисту України". Документ Кабмін ухвалив з доопрацюванням в триденний термін.
Міністр внутрішніх справ Монастирський заявив, що метою положень стратегії є зміцнювати громадську безпеку та вдосконалення цивільного захисту формування безпекового середовища. Воно відбуватиметься поетапно.
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Проєктом акта запропоновано ввести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України "Про Стратегію громадської безпеки та цивільного захисту України",
– заявив Монастирський.
Загалом метою стратегії є формування на території України безпекового середовища. Це сприятиме зростанню якості життя.
Процеси здійснюватимуться у 3 етапи
- Утвердження в суспільстві культури безпеки.
- Об'єднати зусилля державного, громадського та приватного секторів у зміцненні громадської безпеки та посиленні цивільного захисту.
- Підвищення спроможностей суб'єктів формування, а також – реалізації держполітики у сфері громадської безпеки та цивільного захисту.
Засідання РНБО 10 листопада
- Засідання РНБО відбулося у середу, 10 листопада, у Києві.
- На порядку денному була низка пріоритетних для України питань. Зокрема, ситуація на кордоні Білорусі та Польщі, а також – боротьба з контрабандою.
- Денис Монастирський заявив, що до охорони українського кордону залучать сили Нацгвардії та Нацполіції. Також ухвалили рішення про посилення присутності Державної прикордонної служби на кордоні України та Білорусі.
Допис МВС України:
Уряд увів у дію рішення РНБО "Про Стратегію громадської безпеки та цивільного захисту України".
Кабінет Міністрів прийняв документ з доопрацюванням в триденний термін.
"Проєктом акта запропоновано ввести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України "Про Стратегію громадської безпеки та цивільного захисту України", – повідомив Денис Монастирський.
Положення Стратегії спрямовані на зміцнення громадської безпеки та вдосконалення цивільного захисту формування безпекового середовища, яке проходитиме поетапно.
Перший етап – утвердження в суспільстві культури безпеки.
Другий – об'єднання зусиль державного, громадського та приватного секторів у зміцненні громадської безпеки та посиленні цивільного захисту.
Третій – підвищення спроможностей суб’єктів формування та реалізації держполітики у сфері громадської безпеки та цивільного захисту.
Мета Стратегії – формування на території України безпекового середовища, що має сприяти зростанню якості життя.