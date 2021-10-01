Уряд вже працює над законом про амністію на окупованих територіях, – Резніков

У Кабінету міністрів триває підготовка законопроєкту про процедури, в якому пропишуть, як детально робити амністію на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей.

Про це повідомив віцепрем'єр-міністра з питань реінтеграції Олексій Резніков під час виступу на "Х щорічному судовому форумі".

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З його слів, Венеційська комісія розгляне законопроєкт про перехідний період 15 жовтня, але уряд вже почав роботу над законопроєктом про процедури.

Це більш детальний, більш глибокий закон, в якому буде проговорюватися, як детально робити амністію, як робити конвалідацію певних документів. Такої правової доктрини як конвалідація до цього в Україні не було,

– сказав глава Мінреінтеграції.

Законопроєкт про перехідний період: коротко

Це законодавча ініціатива, що спрямована на врегулювання головних понять щодо майбутньої реінтеграції окупованих територій України.

Документ передбачає провадження юстиції перехідного періоду в окупованих територіях та "червоні лінії" деокупації.

За даними Мінреінтеграції, законопроєкт пропонує розподілити врегулювання на конфліктний і постконфліктний періоди. Це дозволить державі визначити певний алгоритм дій під час реінтеграції.

Законопроєкт передбачає визначення термінології, яка має бути єдиною для всього законодавства.