Уряд заборонив відключати тепло до кінця опалювального сезону
28 жовтня 2021 , 14:21Читать новость на русском
Джерело:24 канал
Денис Шмигаль заявив, що, попри енергетичну кризу у світі, Україна має сили стабільно пройти опалювальний сезон. У нас є достатньо ресурсів.
Кабінет Міністрів України заборонив відключати подачу тепла до кінця нинішнього опалювального сезону. За словами прем'єра Дениса Шмигаля, проблем з теплом у країні не буде.
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Ще одне важливе питання – до кінця опалювального сезону заборонено відключати подачу газу теплопостачальним компаніям, школам, лікарням та іншим об'єктам соціальної інфраструктури,
– наголосив Шмигаль.
Прем'єр про надзвичайну ситуацію з газом
- В Україні низка областей та міст оголосили надзвичайну ситуацію через постачання газу. За словами Шмигаля, такі рішення були технічними.
- Вони дозволили швидше виконати меморандум з "Нафтогазом".
- Очільник Кабміну наголосив, що "запровадження надзвичайної ситуації в регіонах дозволило "Нафтогазу" швидко укласти договори на постачання газу з усіма бюджетними установами по всіх регіонах України".
- За словами Шмигаля, саме це дозволило не розтягувати процес на тижні.
- Усі школи, лікарні та дитячі садочки зможуть вчасно отримати газ за ціною 13,6 гривні.