Уряд заклав 500 мільйонів на будівництво Дарницького мосту
28 липня 2021 , 15:09Читать новость на русском
Джерело:Телеграм-канал Дениса Шмигаля
Кабінет міністрів України затвердив порядок використання коштів, передбачених на добудову Дарницького мосту. На відповідну програму закладено 500 мільйонів гривень.
На сьогодні Дарницький міст функціонує частково, без відповідних транспортних розв’язок. Це питання в найближчій перспективі буде розв’язане, обіцяє прем’єр-міністр Денис Шмигаль.
Про інший міст На мосту Патона у Києві знову утворився "водоспад": 4 аварія за місяць
Тендер буде у серпні
Тендер на будівництво підходів до мостового переходу вже оголошено — торги відбудуться в середині серпня.
Передісторія
- Міст, який поєднує Печерськ із лівим берегом Києва вже багато років лишається недобудованим.
- У лютому 2021 року між Офісом президента та Віталієм Кличком виник скандал – в ОП звинуватили київського мера, що він не може добудувати Дарницький міст. Втім, Кличко доволі різко відповів на цей закид, мовляв, він не перебуває на балансі міста.
- У березні Укравтодор та Укрзалізниця підписали меморандум щодо завершення будівництва Дарницького залізнично-автомобільного мосту, що перебуває на балансі залізниці. Роботи мали розпочатися влітку 2021 року.