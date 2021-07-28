Уряд заклав 500 мільйонів на будівництво Дарницького мосту

Кабінет міністрів України затвердив порядок використання коштів, передбачених на добудову Дарницького мосту. На відповідну програму закладено 500 мільйонів гривень.

На сьогодні Дарницький міст функціонує частково, без відповідних транспортних розв’язок. Це питання в найближчій перспективі буде розв’язане, обіцяє прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Про інший міст На мосту Патона у Києві знову утворився "водоспад": 4 аварія за місяць

Тендер буде у серпні

Тендер на будівництво підходів до мостового переходу вже оголошено — торги відбудуться в середині серпня.

Передісторія