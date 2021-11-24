Уряд затвердив військову угоду з Румунією

Кабмін затвердив угоду про військово-технічне співробітництво. Вона передбачає закупівлю озброєння, боєприпасів та військової техніки в рамках спільних проєктів.

Угода, яку підписали 5 вересня 2020 року в Бухаресті, набрала чинності. Відповідну установу уряд схвалив на засіданні 24 листопада.

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Що передбачає угода

У поснювальній записці мовиться, що за допомогою угоди створять необхідну нормативно правову базу у військово-технічній сфері між двома країнами.

Співробітництво здійснюватимуть за кількома напрямами:

закупівля озброєння, боєприпасів та військової техніки;

продаж ліцензій на виробництво озброєння, боєприпасів та військової техніки;

спільні дослідницькі роботи у військово-технічній сфері та обмін результатами;

обмін досвідом та інформацією про стандарти та контроль якості устаткування.

Крім того, угода передбачає можливість створення спільної українсько-румунської комісії з військово-технічного співробітництва.

Військова угода з Туреччиною

У листопаді 2021 року парламентарі ухвалили закон про ратифікацію військової угоди між Кабміном та урядом Туреччини. Це створить основу для 21 напряму військового співробітництва. Наприклад, у сфері оборонної промисловості.