Уряд змінив правила перетину кордону для чоловіків, які везуть гуманітарні та медичні вантажі

Кабінет міністрів вніс зміни до правил перетину державного кордону для окремих категорій громадян України. Вони стосуватимуться зокрема чоловіків, які перевозять гуманітарні та медичні вантажі.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Держприкордонслужбу.

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Що змінилося для чоловіків, які перетинають кордон

З 27 лютого 2025 року під час дії правового режиму воєнного стану пропуск через кордон громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років, які перевозять медичні вантажі, гуманітарну допомогу, здійснюватиметься на загальних підставах.

Раніше рішення про їхній виїзд ухвалювали Міністерство розвитку громад та територій України, або військові адміністрації: тепер ця норма більше не діє.

До слова, 27 лютого також стало відомо, що Міністерства культури та стратегічних комунікацій призупиняє видачу листів для виїзду артистів і журналістів за кордон. Причиною стали прогалини в законодавстві, внаслідок яких низка осіб, які отримали дозвіл Державної прикордонної служби на тимчасовий виїзд за кордон за сприяння МКСК, не повернулися до України у встановлений строк.