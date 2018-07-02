Уряд оголосив війну контрабандистам: чи "кришуватиме" митників поліція

Дивно, що очі на реальний стан речей у високопосадовців відкрилися лише зараз. Тому тепер на митницях будуть працювати і чергувати не лише митники, а й поліцейські.

Тобто ідея від Кабміну наступна: митники мають працювати та робити свою повсякденну роботу – перевіряти законність переміщення громадян, автотранспорту, вантажів через кордон та контролювати, хто, що і як декларує та чи в повній мірі сплачує відповідні збори.

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А правоохоронці у свою чергу контролюватимуть митників, чи все правильно – за законом та інструкціями вони виконують. І чи нема у їхніх діях порушення, і чи раптом не беруть вони хабарів або ж домовляються про лояльний митний контроль із контрабандистами.

Тобто контролери від МВС контролюватимуть чи правильно здійснюють свою контрольну місію митники. Виходить сумбур та каламбур одночасно. Але це реалії нашого життя і саме так Кабмін вирішив боротися із контрабандними схемами та корупцією на митниці. Для прем'єра Гройсмана ця тема актуальна як ніколи. Адже пару місяців тому ми розповідали, як його викохану ідею про "Автохаб" спотворили корупційними схемами на Одеській митниці.

Якщо не пам'ятаєте або не дивились наше розслідування, я коротко нагадаю. У вересні 2017-го року Гройсман урочисто відкривав "Автохаб" в Одеському порті. Суть проекту полягала у тому, що українці, які купляють за океаном авто з аукціонів, отримують їх у порті – і прямо на місці розмитнюють. Ця процедура мала б виконуватись за принципом єдиного вікна – швидко, без зайвої бюрократії та натяків на хабар.



"Автохаб", через який можна розмитнити авто прямо у порту

Незабаром "Автохаб" відзначатиме вже річницю роботи. А що здобули? Під "Автохаб", ідея якого нібито виключала будь-які корупційні ризики, створили цілу схему. І її ми детально розклали. Як виявилося, самостійно розмитнинити автівку за принципом єдиного вікна власникам було майже неможливо. Аби обійти бюрократичні перепони та розібратися із інвойсами, платежами, податками простіше було звернутися до митного брокера. І от цей ринок віртуозно поділили.

Частина брокерських фірм встановила прайс за послугу під ключ 600 доларів, інша, що об'єднались у спеціально створену асоціацію, – 1200. Але відмінність дешевших брокерів у тому, що коштовніші посередники примудрялися проводити документи своїх клієнтів за один день та ще й примудрялися якимось дивним чином проводити по базі значно меншу інвойсову вартість авто, відповідно, зменшуючи акцизні та податкові платежі свого клієнта.

Переплата за їхні послуги для клієнта у 600 доларів відбивалася із лишком. Звісно, з мінусом для бюджету, але кого то турбує, коли на кону гроші з власної кишені. Схема стала відомою тоді, коли конкуренти-невдахи за 600 доларів втратили одного такого клієнта, а потім побачили, як він вигідно розмитнив машину на третину занизивши її вартість.

Цю схему в деталях і з документальними підтвердженнями нам ще у квітні розповідав відомий в Одесі антагоніст контрабандних схем Віктор Берестенко. Він всерйоз взявся за "Автохаб". По-перше, прикро за саму ідею, бо щасливі автовласники, яким вдалося самостійно без брокерів пройти усі кола пекла "Автохабу" рахуються не сотнями і тисячами, а лише шістьма особами, та за державу, яка реально недоотримує суттєві гроші до казни.

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За словами Берестенка, він помітив як брокерські фірми із ціною у 600 доларів не можуть оформити машини швидше, ніж за 1,5 місяці, дістають десятками відмови від розгляду документів через формальні причини на кшталт невірно вказаної адреси електронної пошти, відповідно і одну й ту саму процедуру проходять по кілька разів і не завжди успішно.

Ця корупційна схема, як запевняв нас Берестенко, не могла б бути реалізована брокерськими компаніями з Асоціації, якби в ній не брали участь самі митники, штучно виставляючи перепони для швидкого оформлення автівок небажаним клієнтам. Це може бути банальний зговір в обмін на добрий відсоток із заробітку.

Якщо взяти лише додаткову від усталеної ціни на брокерському ринку маржу у 600 доларів з кожної із 6 тисяч автівок, що завдяки фірмам із асоціації проходять безпроблемне розмитнення, то вимальовується цифра у понад 3,5 мільйони доларів надприбутку. Якщо митниця робить преференції лише обраним брокерам, то частиною із зібраної суми з ними гріх не поділитися.

Усі ці факти потребують ретельної перевірки правоохоронних органів. Є свідчення учасників ринку, клієнтів "Автохабу", документи та банальна бухгалтерія. Одеські брокери звертались до влади з проханням зробити роботу "Автохабу" прозорою.

На місцевому рівні усі звернення ігнорувалися. Дісталися нарешті й столиці та самого прем'єра. Після ефіру програми ЦРУ. в якій ми по поличках розклали схему та махінації, на "Автохабі" таки провели внутрішню службову перевірку. Перевіряло роботу одеситів центральне управління ДФС з Києва. Щоправда не тотально, а по вибірковим позиціям. По тим, які ми оприлюднили у своїй програмі та про які заявляли активісти.



Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман

І ось ми вже отримали результат – порушення підтвердилися. Приміром, виявили, що при оформленні БМВ Х5 – експерти занизили вартість автомобіля на понад 5 тисяч доларів, різницю митних платежів нарахували у понад 75 тисяч. Разюча економія! Ще один випадок, коли розбирали документи за якими розмитнювали американський "Лексус", запідозрили, що митні платежі скоротили на понад 200 тисяч.

Наголошу, перевірку здійснювали вибірково, далеко не по всіх авто, які вже пройшли через "Автохаб" – і за раз нарахували понад мільйон гривень збитків недоплачених до бюджету. Реальні масштаби уявити геть складно. Цікаво, як тепер відбуватиметься контроль правоохоронцями роботи митників? Бо ж ніхто не виключає, що комусь із контролерів закортить розмитнити за копійки американську машину. А тут така нагода. Чи встоять контролери від МВС перед такими спокусами?

Це – мова лише про "Автохаб". А скільки сірих схем при розмитненні комерційних товарів, коли партії коштовного одягу по декларація проходять як секонд, коли взуття по документах розкладають на складові – шнурки та підошву – відповідно зазначається в рази менша вартість. Усі ці схеми були відомі задовго до того як прем'єр гримнув кулаком та відправив правоохоронців слідкувати за митниками на постах. Що заважало ретельно перевіряти та чекати поки не гримне грім. Чому досі влада не чула волань бізнесменів та активістів?

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Раптом у міністрів відкрилися очі – через контрабанду бюджет щороку втрачає понад 100 мільярдів. Через митний тиск, коли підприємцям штучно створюються проблеми – або давай хабар, або втрачай товар – страждає бізнес та врешті кінцевий споживач. Усі ці додаткові витрати – оплачує кожен покупець із власної кишені.

Мало хто вірить, що понавиставлявши правоохоронців на митних постах, корупція там геть зникне. Радше можуть зрости корупційні ризики. Бо додасться ще одна ланка, лояльність якої буде вартувати певний тариф.



Зона митного контролю

Мій скептицизм пояснюється просто. Пам'ятаєте як влада оголошувала війну нелегальним копачам бурштину? А охороняти урочища від зазіхань виставляли Нацгвардію? Що в результаті? Копачі домовились із охоронцями про долю та дах і копали бурштин собі далі. Знаємо, проходили, і не один матеріал на цю тему видали в ефір мої колеги. Гадаю, незабаром за тривіальним сценарієм ми побачимо на блакитних телекранах чергове кіно про те як "контролює" та "кришує" митників поліція.

Немає в нашій країні законів, яких не можна обійти. На жаль. А гучні рекламації прем'єра та міністрів про здолання корупції множить на нуль український менталітет – зірвати куш зараз у будь-який спосіб. А чесність, принциповість та європейські цінності лишимо на потім. Так і живемо – крок уперед і два назад.

Країну треба змінювати на краще. Почніть із себе і сьогодні. З малого – от не давайте хабарів "рішалам" у держструктурах. Почасти долати бюрократичні кола довго, клопітно та дорого, але совість лишається чистою. І це дорожче за зекономлений час.