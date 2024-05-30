В уряді Швеції уточнили, що Україна отримає два літаки РЛС
Джерело:Том Самуельссон
У Швеції прокоментували надання Україні літаків дальнього радіолокаційного виявлення. Мовиться про 2 борти.
Швеція 29 травня оголосила про найбільший пакет допомоги Україні. Всього на озброєння держава мала 2 літаки, тобто фактично віддала Україні всі.
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Вони допоможуть Україні виявляти цілі на великій відстані
У шведському уряді уточнили, що Україна таки отримає два борти літаків радіолокаційної розвідки та управління ASC 890. Загальна вартість оголошеного пакета становить 1,16 мільярда євро.
Пакет включає два літаки повітряного спостереження і управління (ACS890), які допоможуть Україні виявляти цілі на великій відстані,
– зазначив речник шведського прем’єр-міністра Том Самуельссон.
За його словами, напередодні прем’єр Ульф Крістерссон представив ці літаки безпосередньо послу України у Швеції.
Що це за літаки
- Уперше за 33 роки незалежності Україна отримає на озброєння літаки дальнього радіолокаційного виявлення. Це надзвичайно важливо, адже ці борти дозволяють виявляти цілі на морі та в повітрі. Мова йде про ворожі кораблі та ракети, винищувачі та гелікоптери й інші цілі.
- Літак обладнаний радаром Airborne Surveillance and Control (ASC) 890, потужність якого дає змогу виявляти цілі незалежно від погодних умов за допомогою S-діапазону з активною антеною з електронним скануванням, яка розроблена з використанням сучасної елементної бази на основі нітриду галію.
- Радар дає змогу виявляти цілі на площі до 500 000 квадратних кілометрів та на висоті до понад 18 кілометрів. Дальність виявлення – близько 450 кілометрів. За умов сильних радіолокаційних перешкод (тобто роботи засобів ворожої РЕБ) – до 350 кілометрів.