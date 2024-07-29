Санкції проти Росії надзвичайно важливі: що не так у мирному плані Помпео

У мирному плані колишнього держсекретаря США Майка Помпео є натяк, що проти Росії можуть почати поступово скасовувати санкції, якщо вона піде на реальні поступки. Насправді санкції варто було б тримати до останнього.

Про це 24 Каналу розповів головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус, зауваживши, що у своїх мирних планах і колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, і Майк Помпео натякали на поступове можливе скасування санкцій проти Росії. Їх варто було б тримати досить довго, адже саме вони впливають на Росію.

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Чому санкції проти Росії є важливими

Як наголосив Ус, російські пропагандисти люблять розповідати, що в Росії все нормально. Але буквально нещодавно країна-агресорка знову підняла облікову ставку з 16% до 18%.

Вони вже вшосте за останній час підіймають облікову ставку. Це дуже погана новина для російських ринків. Чому вони це роблять? Бо є санкції. Якими б вони не були б, але вони змушують російську економіку реагувати на ці санкції. Росія не має стовідсоткового контролю над ситуацією,

– сказав Ус.

Було б прекрасно, якби вдалося реалізувати план Помпео щодо ленд-лізу Україні на 500 мільярдів доларів. Разом з посиленням санкцій Росія отримала б ще більше проблем.