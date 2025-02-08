Суд у США частково зупинив ліквідацію USAID, співробітникам дозволили повернутися на роботу

Суд у США тимчасово дозволив близько 2700 працівникам Агентства з міжнародного розвитку (USAID), яких адміністрація Дональда Трампа відправила у відпустку, повернутися на роботу. Крім того, було призупинено й реалізацію інших частин плану з ліквідації агенства.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Що відомо про рішення суду

Окружний суддя Вашингтона Карл Ніколс, призначений Дональдом Трампом під час його першого президентського терміну, частково задовольнив прохання найбільшої профспілки держслужбовців США та асоціації працівників дипломатичної служби. Вони звернулися до суду з вимогою зупинити спроби адміністрації закрити USAID.

Наказ Ніколса, який діятиме до 14 лютого, тимчасово блокує плани адміністрації Трампа щодо відправлення у відпустку близько 2200 працівників агентства, починаючи з 8 лютого. Крім того, воно дозволяє повернутися до роботи приблизно 500 співробітникам, яких уже відправили у відпустку.

Він також забороняє адміністрації переміщувати гуманітарних працівників USAID, які перебувають за межами США.

Очікується, що 12 січня Ніколс розгляне прохання про більш тривалу паузу. У своєму наказі суддя наголосив, що профспілки "переконливо продемонструють непоправну шкоду", якщо суд не втрутиться.

Водночас Ніколс відхилив інші вимоги профспілок, зокрема щодо відкриття будівель USAID та відновлення фінансування грантів і контрактів агентства.