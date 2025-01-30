Хто тут винен: нардеп розставив крапки над "і" щодо призупинення допомоги від США

Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) на 90 днів призупинило фінансування усіх програм у світі, які з ними пов'язані. Цілком можливо, що аудит триватиме дещо довше.

Про це 24 Каналу розповів народний депутат від "Слуги народу" Олег Дунда, зауваживши, що зупинення проєктів USAID не стосується військової допомоги для України від Сполучених Штатів. Але різні інші програми, зокрема гуманітарні, дійсно призупинені.

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Чого очікувати далі

Як наголосив Дунда, призупинення фінансування від USAID сталося не через Україну. Все це – внутрішньополітичні "розбірки" всередині Сполучених Штатів. Трамп прийшов до влади та хоче розворушити стару політичну еліту і знайти корупцію серед демократів, які перебували при владі.

Ще за рік до виборів я спілкувався з деякими конгресменами. Були й представники MAGA (трампісти). Вони казали, що їх насамперед турбує, як розподілялися при демократах гроші на допомогу різним країнам. Тому й зараз вони заморозили програми USAID на 90 днів та шукатимуть, чи є ознаки корупції,

– сказав Дунда.

У найближчі пів року більшість рішень у Сполучених Штатах будуть ухвалювати крізь призму внутрішньополітичної боротьби. Також цілком ймовірно, що аудит програм USAID триватиме довше, ніж 90 днів. Це може бути й 6 місяців.

Тут головне для України – якнайдалі триматися від усього цього. Не критикувати. Менш емоційно реагувати. Розуміти, що це претензії не до нас. Просто ось так сталося. Зараз треба активізувати співпрацю з країнами ЄС, аби вистояти,

– наголосив Дунда.

Після цієї колотнечі Білий дім мав би дійти до рішення, що їм потрібно обов'язково бути на боці України. Від результату війни залежатиме і статус США, і економічний стан, і міжнародна торгівля, і лідерство Штатів по світу тощо.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський доручив уряду підготувати звіт про програми, фінансування яких було призупинене через рішення у США. Там визначать, які з них є критичними й потребуватимуть термінових рішень.