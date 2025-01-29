В одній з прикордонних областей призупинився проєкт від USAID щодо генераторів: які наслідки

У Сумського водоканалу призупинився проєкт, який відбувався за сприяння USAID. Ініціатива передбачала постачання генераторів для комунального підприємства.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на коментар речниці КП "Міськводоканал" Вікторії Журавльової для Суспільного. Офіційно USAID призупинив на 90 днів всі міжнародні проєкти після указу Трампа.

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Яка ситуація у водоканалу Сум після призупинення підтримки USAID

Вікторія Журавльова розповіла, що Сумський водоканал отримав офіційного листа від USAID Україна про призупинення фінансування проєкту. Завдяки цьому водоканал мав отримати близько десяти генераторів: частина з них з частотними перетворювачами, частина – з АВР.

Довідка! Автоматичний ввід резерву (АВР) – пристрій, призначений для автоматичного перемикання споживача на резервне джерело електропостачання у разі відключення основного.

За словами речниці КП "Міськводоканал" на сьогодні на об'єкті ситуація не критична, адже кількості наявних генераторів вистачає, щоб забезпечити населення у мінімальних добових потребах щодо водопостачання та водовідведення.

Проте генератори з АВР нам потрібні, адже вони економлять паливно-мастильні ресурси. Завдяки АВР працівникам не потрібно було б виїжджати та вручну запускати генератори тому, що могли б це робити дистанційно. Наразі отримання техніки під питанням,

– зазначила вона.

Журавльова також наголосила, що ще до призупинення фінансування, USAID провів всі необхідні тендери та уклав угоди з підприємством. Тому КП "Міськводоканал" очікувало на постачання обладнання у 2025 році.

До слова, Володимир Зеленський 28 січня розповів у вечірньому зверненні, що доручив уряду відзвітуватися щодо призупинення американської допомоги Україні. Президент також підкреслив, що частину проєктів можна буде покрити державним коштом, а щодо іншої українська влада буде обговорювати з ЄС та США.