Через скорочення USAID до 2030 року можуть загинути близько 14 мільйонів людей, – дослідження

Одним з перших рішень Дональда Трампа на посаді стало скорочення фінансування Агентства США з міжнародного розвитку (USAID). Така політика може призвести до смерті 14 мільйона людей протягом наступних п'яти років.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Lancet та Reuters.

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Дії Трампа призведуть до мільйонів смертей в найближчі роки

Завдяки програмам, що фінансуються USAID, за останні два десятиліття вдалося запобігти понад 91 мільйону смертей у всьому світі, в тому числі 30 мільйонам смертей серед дітей.

Аналітики прогнозують, що подальше скорочення фінансування, що поєднується з потенційною ліквідацією USAID, можуть призвести до понад 14 мільйонів додаткових смертей до 2030 року, зокрема 4,5 мільйона смертей серед дітей віком до 5 років.

Зазначається, що США залишаються найбільшим донором гуманітарної допомоги у світі, на їхню частку припадає щонайменше 38% усіх внесків, зафіксованих ООН. У 2024 році США виділили на міжнародну допомогу 61 мільярд доларів, більш як половина з яких були спрямовані через USAID.

Наші прогнози показують, що якщо різке скорочення фінансування, оголошене і реалізоване в першій половині 2025 року, не буде скасоване, то до 2030 року може статися приголомшлива кількість смертей, яких можна було б уникнути,

– вважають у Lancet.

Нагадаємо, у березні 2025 року команда Трампа скоротила понад 80% програм USAID. Держсекретар Марко Рубіо заявив, що приблизно 1000 програм, які лишилися, будуть адмініструватися "ефективніше".