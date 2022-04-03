Усе більше національних прапорів, – Зеленський розповів про звільнення окупованих територій

Бійці ЗСУ продовжують повертати контроль над населеними пунктами на Київщині та Чернігівщині. Там з'являється дедалі більше українських прапорів.

Президент Володимир Зеленський зазначив, що народ може пройти найскладніші випробування завдяки щирій та постійній підтримці, згуртованості й увазі до ближнього. Також ці чесноти допоможуть прогнати ворога, який є у рази більшим, повідомляє 24 канал.

До теми Обстріл Хмельниччини, повне звільнення Київщини від ворога: основне за 38 день війни

Зеленський розповів про звільнення територій від загарбників

Президент зазначив, що українські захисники й захисниці продовжують повертати контроль над громадами в Київській та Чернігівській областях.

Дедалі більше українських національних прапорів у районах, які були тимчасово окуповані. Збройні Сили України не відпускають загарбників без бою. Завдаються вогневого ураження. Знищують усіх, до кого дають змогу дотягнутися наші можливості,

– зауважив Зеленський.

За його словами, оборону на східному напрямку та Донбасі посилюють, адже захисникам відомо, що окупанти мають резерви для посилення тиску на Сході.

"У чому ціль російських військ? Вони хочуть захопити й Донбас, і південь України. В чому наша мета? Захистити нас, нашу свободу, нашу землю і наших людей. Робити все для захисту", – додав глава держави.

Зеленський зазначив, що героїчний Маріуполь продовжує стримувати значну частину ворожих сил. Завдяки опору, мужності та стійкості українських міст захисники отримали неоціненний час, який дає змогу ламати тактику окупантів та послаблювати їхні можливості.

"На жаль, Україна так і не отримала поки що достатньо сучасних західних протиракетних систем. Не отримала літаків. Не отримала того, що могли надати партнери. Могли – і ще можуть!", – додав президент.

Зеленський підсумував, що кожна російська ракета, яка вдарила по українських містах, кожна бомба, яку скинули на дорослих чи дітей, лише додають чорної фарби до того, як в історії опишуть усіх, від кого залежало рішення, чи допомагати Україні із сучасною зброєю.

Дивіться звернення Володимира Зеленського:

Варто подивитися – Наслідки "русского мира" в Ірпені