Усе розтрощене: Маляр показала наслідки поширення даних про лікарні, де рятують воїнів

У Міноборони вкотре просять не розповсюджувати інформацію про те, де розташовані об'єкти критичної інфраструктури. Мовиться, передусім, про лікарні, адже така халатність може коштувати життя як пацієнтів, так і лікарів.

Жахливі наслідки того, як не дослухаються до вимог військового відомства, продемонструвала заступниця міністра оборони Ганна Маляр. Вона зазначила, що в ефірі телемарафону показали детальний сюжет про один із медзакладів в обласному центрі.

До теми По Кременчуцькому заводу поцілили 6 ракетами: в ОВА розповіли подробиці обстрілу

Маляр продемонструвала наслідки оприлюднення важливої інформації

Журналісти вказали усі подробиці про лікарню, зазначила Маляр, немов знімали для розвідки ворога. На фото, які опублікувала заступниця Резнікова, видно, якою була лікарня "до" і "після" "злиття" в публічний простір важливої інформації.

Наразі просто повірте військовим, що детальне оприлюднення інформації про лікувальний заклад, у якому лікують військових та цивільних поранених, наражає на небезпеку всіх – сам заклад, лікарів і пацієнтів,

– наголосила Маляр.

Вона закликала журналістів і загалом тих, хто поширює інформацію публічно, не називати лікувальні заклади та міста, в яких вони розташовані. Бо вороги зацікавлені саме в тих лікарнях, де ставлять на ноги та рятують життя українських військових.

Показувати лікарні можна, проте з виконанням вимог

Показувати медзаклади можна, проте лікарів слід знімати виключно зі спини, аби не наражати їх на небезпеку. Лікарню треба знімати так, щоб не видно було жодних розпізнавальних ознак.

Читайте також Обстріли Дніпропетровщини і ракети по Кременчуку: як минула доба

Маляр відповіла тим людям, які вважають, що ворог і так може дізнатись все це з Google Maps. Вона зазначила, що Google Maps не дає відповіді про те, що всередині закладу і які операції там проводять.

Так виглядав медзаклад до оприлюднення інформації / Фейсбук Ганни Маляр



Так виглядав медзаклад до оприлюднення інформації / Фейсбук Ганни Маляр

Що сталось з медзакладом після оприлюднення інформації / Фейсбук Ганни Маляр

Робота лікарень під час війни

Завдяки системі GoodSAM, яку допомогла імплементувати Велика Британія, лікарні швидкої допомоги зможуть визначати геолокацію пацієнта.

Також буде змога підтримувати відеозв'язок з хворим під час консультації.

Тим часом вороги продовжують інформаційні вкиди про розташування українських підрозділів в медзакладах. Це задля того, аби виправдати удари по лікарнях.

За інформацією нардепа Михайла Радуцького, станом на початок червня Росія знищила понад 100 медзакладів та вбила більше ніж 10 медиків. Майже 50 медиків отримали поранення.

Дивіться у відео: як Gepard нищить окупантів на полі бою