Усе зло буде знайдене та знищене: ЗСУ показали, як ліквідували ворожий штаб

Українські захисники продовжують знищувати російських загарбників. Цього разу ЗСУ ліквідували на Харківщині ворожий штаб.

Вдалу операцію провели бійці розвідувально-диверсійного спецпідрозділу "Кракен" полку "Азов" ліквідували на Харківщині ворожий штаб. Відео з ефектним вибухом опублікували ц соцмережах.

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Як українці ліквідували ворожий штаб

У відео видно, як українські артилеристи точним пострілом знищили будинок, в якому перебувала група окупантів. При цьому будівлі поряд не постраждали.

Українці знищили ворожий штаб: дивіться відео

Актуальні втрати росіян: головне за 28 червня

Станом на 28 червня українські захисники вже ліквідували 35 250 загарбників. Лише за минулу добу лави "двохсотих" поповнили 250 російських окупантів. Також ЗСУ знищили:

1 567 танків,

3 703 бойових броньованих машин,

778 артилерійських систем,

243 одиниць РСЗВ,

102 одиниці ППО,

217 одиниць ППО,

217 одиниць літаків,

285 гелікоптерів,

636 одиниць безпілотників оперативно-тактичного рівня,

139 одиниць крилатих ракет,

14 одиниць кораблів та катерів,

2 589 автомобільної техніки та автоцистерн,

61 одиниця спеціальної техніки – 61 (+1) одиниця.

Найбільших втрат противник зазнав саме на Бахмутському напрямку. Зауважимо, що ворог зазнає багато втрат на українській землі. А 27 червня російські окупанти втратили ще один ударний Ка-52.

Нещодавно повідомляли, що українські захисники знищили чергового російського майора, який причетний до бомбардувань із Су-34. Це пілот винищувача-бомбардувальника ворожих воєнно-космічних сил Равіль Гаттаров.

Зверніть увагу – втрати окупантів станом на 28 червня: дивіться відео