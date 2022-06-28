Усе зло буде знайдене та знищене: ЗСУ показали, як ліквідували ворожий штаб
Джерело:Збройні Сили України
Українські захисники продовжують знищувати російських загарбників. Цього разу ЗСУ ліквідували на Харківщині ворожий штаб.
Вдалу операцію провели бійці розвідувально-диверсійного спецпідрозділу "Кракен" полку "Азов" ліквідували на Харківщині ворожий штаб. Відео з ефектним вибухом опублікували ц соцмережах.
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Як українці ліквідували ворожий штаб
У відео видно, як українські артилеристи точним пострілом знищили будинок, в якому перебувала група окупантів. При цьому будівлі поряд не постраждали.
Українці знищили ворожий штаб: дивіться відео
Актуальні втрати росіян: головне за 28 червня
Станом на 28 червня українські захисники вже ліквідували 35 250 загарбників. Лише за минулу добу лави "двохсотих" поповнили 250 російських окупантів. Також ЗСУ знищили:
- 1 567 танків,
- 3 703 бойових броньованих машин,
- 778 артилерійських систем,
- 243 одиниць РСЗВ,
- 102 одиниці ППО,
- 217 одиниць ППО,
- 217 одиниць літаків,
- 285 гелікоптерів,
- 636 одиниць безпілотників оперативно-тактичного рівня,
- 139 одиниць крилатих ракет,
- 14 одиниць кораблів та катерів,
- 2 589 автомобільної техніки та автоцистерн,
- 61 одиниця спеціальної техніки – 61 (+1) одиниця.
Найбільших втрат противник зазнав саме на Бахмутському напрямку. Зауважимо, що ворог зазнає багато втрат на українській землі. А 27 червня російські окупанти втратили ще один ударний Ка-52.
Нещодавно повідомляли, що українські захисники знищили чергового російського майора, який причетний до бомбардувань із Су-34. Це пілот винищувача-бомбардувальника ворожих воєнно-космічних сил Равіль Гаттаров.
Зверніть увагу – втрати окупантів станом на 28 червня: дивіться відео