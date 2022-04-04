Усі бачили, як нахабнів Путін: Україна має поставити крапку

Я дуже сподіваюся, що більшість путінських злочинців судитимуть не в Гаазі, їх мають судити окремо за аналогією з Нюрнбергом.

Злочини цього режиму йдуть із радянських часів і суд над ними має стати комплексним процесом, який поставить крапку не лише у путінських злочинах, а й у злочинах 20 століття, скоєних російською імперією та її реінкарнацією – Радянським Союзом. Поки цього не станеться, Росія не матиме майбутнього.

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В Україні триває війна за весь світ

Я не можу себе ототожнювати з путінською Росією. Я бачу себе в Росії, яка позбавиться страшного вірусу імперіалізму, Росії, яка нарешті зможе почати нове життя без того, щоб нападати і захоплювати чужі території.

Можливо, цього й не вийде, але ця єдина Росія, яка зможе стати повноцінним членом світової вільної демократичної спільноти.

Героїчний спротив України путінським фашистам – це війна за всіх, війна за весь світ. Це не лише війна за врятування життів українців, за відновлення територіальної цілісності України.

Росія має позбутися Путіна у владі / Фото Getty Images

Важливо Путін вкрав все, що міг, і шукає, чого ще вчудити

Лінія добра та зла

Ми сьогодні перебуваємо на лінії між добром та злом. Перемога України стане перемогою глобальної демократії та змінить вектор розвитку світової історії, який останні 15 років йшов у інший бік.

Ми бачили, як розширювалися території, контрольовані диктаторами, і як нахабнів Путін. Сьогодні в цьому має бути поставлена крапка.

Не бачив такого раніше, – журналіст, який потрапив у звільнену Бучу одним із перших: дивіться відео