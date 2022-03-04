Усі енергоблоки можуть призупинити, однак ризики залишаться, – Котін

На Запорізькій АЕС ще раніше почали переносити у найбільш безпечний стан. Два енергоблоки зупинили напередодні.

Крім того, два інші енергоблоки почали переводити у холодний стан. Про це в ефірі 24 каналу розповів Петро Котін, голова ДП НАЕК "Енергоатом".

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Наразі на Запорізькій АЕС працює всього 1 енергоблок. Якщо загроза буде продовжуватись, як запевнив Котін, його теж зупинять й усі енергоблоки переведуть у холодний стан.

Це найбезпечніший стан для того палива, яке там є. Однак все одно, якщо у цьому стані бомбити блоки – ризики залишаються,

– наголосив він.

Зауважимо, що майже всю ніч на 4 березня вороги обстрілювали Запорізьку АЕС. На щастя, рятувальникам вдалось ліквідувати пожежу приблизно о 6:30 ранку.

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