Усі готові стати військовими і це найміцніший альянс, – Зеленський про силу українців

Україна у будь-якому випадку може сподіватись на себе та свою армію. Президент Володимир Зеленський наголосив, що усі українці в певний момент готові стати до оборони держави.

Президент наголосив, що треба бути міцними та дивитись на все спокійно. Він додав, що українська армія вже показала свій патріотизм на початку війни.

Важливо Росія запевнила, що не збирається продовжувати ескалацію, – Зеленський

Усі готові в будь-який момент стати військовими та захищати свою державу. Я думаю, що це найміцніший для нас сьогодні альянс,

– наголосив Зеленський.

На думку президента, це навіть міцніше, ніж будь-який військовий блок.

Дивіться інтерв'ю Володимира Зеленського:

Росія каже, що не збирається атакувати

Зеленський розповів про деталі розмови з президентом США Джо Байденом. За його словами, глава держави-агресора Володимир Путін запевнив Байдена, що Росія не нападатиме на Україну.

Також США зацікавлені в тому, щоб долучитися до переговорів щодо врегулювання конфлікту на Донбасі. Однак мова йде не про нормандський формат, а про новий майданчик.

Що відомо про загрозу нападу Росії

У листопаді українська розвідка попереджала про ймовірну загрозу нападу Росії. Стверджували, що атака може відбутись в січні 2022 року. Окупанти стягують до кордону свої війська.

За інформацією американських ЗМІ, війська агресора оточили Україну, буцімто намагаючись взяти її "в кільце". Припускали, що Росія може атакувати з трьох сторін.

Джо Байден під час розмови з Володимиром Путіним попередив Росію про серйозні санкції у разі вторгнення в Україну.

Після цього Байден поговорив із Зеленським, де вкотре запевнив, що Америка підтримає Україну.

Як минула розмова Байдена та Зеленського – дивіться відео: