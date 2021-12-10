Усі ініціативи щодо Сходу обговорюватимуть тільки за участі України, – Зеленський

10 грудня 2021 , 20:23
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Джерело:

ТСН

Президент Володимир Зеленський наголосив, що всі ініціативи щодо Донбасу можна обговорювати тільки за участі України. Наша держава неодмінно буде суб'єктом перемовин.

У розмові з президентом Джо Байденом мовилось про декілька платформ для зустрічей, про які домовлялись Росія та США. 

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На будь-якій платформі, де буде мовитись про Україну, навіть якщо там зустрічаються країни НАТО чи ЄС...Україна вимагає, а США підтверджують, що Україна буде суб'єктом таких зустрічей,
– сказав президент.

Зеленський додав, що про розмови з бойовиками на Донбасі навіть не може йти мови. Окремо президент наголосив, що усі країни виступають за те, щоб зупинити війну на Сході. Він пригадав про перемовини з Еммануелем Макроном.

До слова, за словами Зеленського, Володимир Путін сказав Байдену про те, що Росія не нападатиме на Україну.

Що цьому передувало

  • Байден та Путін 7 грудня 2 години спілкувались по відеозв'язку. Байден пригрозив Росії через агресію проти України жорсткими санкціями.
  • Вже 9 грудня Зеленський теж поспілкувався з главою Білого дому. Розмова тривала півтори години. Американський президент висловив занепокоєність щодо дій Росії поблизу українського кордону. Також він наголосив, що жодних рішень про Україну без України ухвалювати не будуть.
  • 10 грудня Зеленський поговорив телефоном зі своїм французьким колегою Еммануелем Макроном. Темами розмови були нормандський формат та подальші кроки. Говорили, зокрема, про розблокування переговорів "нормандської четвірки".
Автор: Ольга Музика