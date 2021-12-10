Усі ініціативи щодо Сходу обговорюватимуть тільки за участі України, – Зеленський

Президент Володимир Зеленський наголосив, що всі ініціативи щодо Донбасу можна обговорювати тільки за участі України. Наша держава неодмінно буде суб'єктом перемовин.

У розмові з президентом Джо Байденом мовилось про декілька платформ для зустрічей, про які домовлялись Росія та США.

Важливо Росія запевнила, що не збирається продовжувати ескалацію, – Зеленський

На будь-якій платформі, де буде мовитись про Україну, навіть якщо там зустрічаються країни НАТО чи ЄС...Україна вимагає, а США підтверджують, що Україна буде суб'єктом таких зустрічей,

– сказав президент.

Зеленський додав, що про розмови з бойовиками на Донбасі навіть не може йти мови. Окремо президент наголосив, що усі країни виступають за те, щоб зупинити війну на Сході. Він пригадав про перемовини з Еммануелем Макроном.

До слова, за словами Зеленського, Володимир Путін сказав Байдену про те, що Росія не нападатиме на Україну.

Що цьому передувало