Усі підприємства військово-промислового комплексу мають працювати 24/7, – Єрмак
1 квітня 2022 , 14:31Читать новость на русском
Джерело:Офіс Президента
Андрій Єрмак 1 квітня зустрівся з гендиректором "Укроборонпрому" Юрієм Гусєвим. Вони обговорили роботу концерну в умовах воєнного стану.
Чиновники визначили напрямки, які потребують окремої уваги. Вони сфокусувалися на ключових аспектах функціонування "Укроборонпрому".
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Сьогодні всі підприємства військово-промислового комплексу мають працювати в режимі 24/7,
– наголосив голова Офісу Президента.
Він зазначив, що Збройні Сили України для відбиття агресії Росії потребують результативної роботи кожного працівника галузі.
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