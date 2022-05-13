Усі підводні човни Чорноморського флоту Росії вийшли в море, – ЗМІ

Росія вивела всі свої кораблі з Південної бухти, що в окупованому Севастополі. Наразі причали, де зазвичай стоять підводні човни, порожні.

Як пишуть ЗМІ, всі діючі підводні човни Чорноморського флоту Росії перебувають у морі.

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Загалом у складі Чорноморського флоту Росії 6 підводних човнів проєкту "Варшав'янка":

Б-261 "Новоросійськ",

Б-237 "Ростов-на-Дону",

Б-262 "Старий Оскол",

Б-265 "Краснодар",

Б-268 "Великий Новгород",

Б-271 "Колпіно".

Підводні човни проєкту 636 "Варшав'янка" – це тип багатоцільових дизель-електричних підводних човнів. Дальність ходу у підводному положенні: 400 миль на трьох вузлах, у режимі РДП на швидкості 7 вузлів – 7500 миль. Автономність становить 45 діб. Екіпаж – 52 особи, зокрема 12 офіцерів.

Крім мінно-торпедного озброєння, підводні човни типу "Варшав'янка" несуть крилаті ракети типу "Калібр", що застосовуються, у різних модифікаціях, за морськими та наземними цілями. Кожен підводний човен озброєний чотирма такими ракетами.

Росія втратила корабель "Всеволод Бобров": головне

Речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук підтвердив, що ЗСУ завдали удару по ворожому кораблю "Всеволод Бобров". Це судно є одним із найновіших у російському флоті. Він йшов в напрямку острова Зміїний.

За попередньою інформацією, наразі судно намагається повернутися у Севастополь, але цю інформацію ще уточнюють. Варто зауважити, що якщо окупанти виведуть корабель за межі Чорного моря для ремонту, назад його не пропустить Туреччина.

В Одеській ОВА раніше зазначали, що понад все російське командування боїться, щоб історія із "зануренням" Москви не повторилась з іншими суднами.

Протягом доби, 13 травня, українські захисники і захисниці зі складу угруповання Об’єднаних сил відбили сьогодні 10 атак ворога . Ще на трьох локаціях тривають бої з окупантом.

Станом на ранок 12 травня від 24 лютого окупанти втратили 13 кораблів та катерів. За добу Генштаб додав ще одне судно до переліку. Ймовірно, мовилось саме про корабель "Всеволод Бобров".

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