Усі на планеті мають знати, що робить Росія, – Зеленський опублікував моторошні фото

24 лютого Росія здійснила повномасштабний наступ на територію України, розпочавши відкриту війну. Президент України Володимир Зеленський опублікував нову серію моторошних світлин.

Він зауважив, що "усі на планеті мають знати, що робить Росія". Глава держави переконаний, що відповідальність за злочини проти українського народу стала для російських військових "невідворотною й максимально жорсткою".

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Президент поділився світлинами іноземних фотографів, а саме: Senna Fadel, Felipe Dana, Alfredo Bosco, Maximilian Clarke, Rodrigo Abd та Aris Messinis.

Вони зафіксували людей, які постраждали внаслідок кривавих дій російської влади та її солдатів, а також зруйновані об'єкти цивільної інфраструктури.

Весна, 2022 рік, Східна Європа – 21 століття.

Що робить Росія з Україною: