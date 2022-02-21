Усі розуміють наслідки такого кроку, – Кулеба про спроби Росії "легітимізувати" бойовиків

Дмитро Кулеба прокоментував наслідки можливого визнання Росією бойовиків на Донбасі. Міністр наголосив, що наслідки такого кроку держави-агресорки розуміють всі.

Глава Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба зазначив, що зараз не лише Україна, а й увесь світ уважно стежать за діями Росії щодо визнання бойовиків.

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Кулеба про спроби Росії "легітимізувати" бойовиків

Усі розуміють наслідки такого кроку. Зараз багато емоцій і поривів, але саме зараз усі мають холоднокровно фокусуватися на зусиллях із деескалації,

– наголосив міністр.

За словами Кулеби, іншого шляху немає.

Можливе визнання Росією бойовиків: коротко

15 лютого Держдума Росії звернулась до Володимира Путіна з проханням "легалізувати" бойовиків на Донбасі.

В українському Міністерстві закордонних справ зазначили, що таке рішення держави-агресорки не матиме правових наслідків. Міжнародна спільнота засудила ініціативу Думи та закликала Путіна не вдаватися до таких кроків.

21 лютого ватажки бойовиків Донеччини та Луганщини попросили Путіна визнати їхню "незалежність".

Сам очільник Кремля зібрав засідання Радбезу, після якого заявив, що рішення щодо цього ухвалить ще 21 лютого.

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Текст допису Дмитра Кулеби:

Зараз не лише Україна, а й увесь світ уважно стежать за діями РФ щодо визнання ОРДЛО. Усі розуміють наслідки такого кроку. Зараз багато емоцій і поривів, але саме зараз усі мають холоднокровно фокусуватися на зусиллях із деескалації. Іншого шляху немає.