Усі розуміють, який у нас сусід, але це не має впливати на економіку, – Зеленський

Володимир Зеленський заявив, що пріоритетним напрямком для влади є розвиток та підтримка бізнесу. Він підкреслив, що сусідство з Росією не має впливати на нашу економіку.

Про це президент України сказав під час зустрічі з представниками ділових кіл – членами Європейської бізнес-асоціації. Першочергово Зеленський поінформував присутніх про безпекову ситуацію всередині держави та біля її кордонів, оскільки це питання сьогодні хвилює представників і вітчизняного, й іноземного бізнесу.

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Ми вважаємо, що накопичення військ біля кордонів – це психологічний тиск з боку наших сусідів. Ми нічого нового в цьому не бачимо. Щодо того, чи є ризики, – ризики є й не закінчуються з 2014 року. Питання в градусі цих ризиків і як ми на них реагуємо,

– заявив президент.

Водночас, як зауважив український лідер, наші міжнародні партнери та союзники також активізували свою діяльність задля підтримки України та стабілізації ситуації. Саме тому останнім часом можна спостерігати велику кількість візитів до нашої країни світових лідерів, представників країн ЄС, а також багато перемовин у різних форматах задля зменшення напруги біля українських кордонів.

Тож, як зазначив Глава держави, безпекове питання не повинне впливати на життєдіяльність країни. Президент наголосив: економічна ситуація в Україні сьогодні стабільна, що відбивається на зміцненні гривні.

"Головне завдання президента й уряду країни – бізнес, економіка, інвестиційний клімат. Усі розуміють, який у нас сусід, але це не повинно впливати на економіку", – переконаний Зеленський.

Що робить влада для стабілізації економіки

З метою забезпечення стабільності економіки та національної валюти українська влада провела низку перемовин із міжнародними партнерами для одержання фінансової підтримки. Як результат – виділення макрофінансової допомоги від ЄС та низки країн, що також стало позитивним сигналом для бізнесу, констатував Глава держави.

Крім того, є наміри щодо залучення інвестицій у галузі, де українським виробникам складно конкурувати у вартості фінансування. За прогнозами, ці заходи сприятимуть відродженню авіа-, судно-, вагонобудування та створенню виробництва іригаційного обладнання.

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