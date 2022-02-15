Усі системи захищені, – в "Ощадбанку" прокоментували DDos-атаку
Джерело:фейсбук "Ощадбанку"
"Ощадбанк" підтвердив, що зазнав DDoS-атаки. Водночас там наголосили, що всі системи банку захищені та працюють у штатному режимі.
У пресслужбі "Ощадбанку" прокоментували глобальний збій, який зачепив 15 лютого банкомати, додаток та онлайн-сервіси установи.
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В "Ощадбанку" прокоментували DDos-атаку
У банку підтвердили, що зазнали DDoS-атаки. Водночас там наголосили, що всі системи банку захищені та працюють в штатному режимі.
Наразі спостерігається лише уповільнення входу до системи Ощад24/7 через додаткове навантаження на канали зв'язку,
– зазначили в банку.
Там перепросили клієнтів за можливі тимчасові незручності. А також запевнили, що працюють над тим, аби відновити штатну швидкість роботи системи.
Що таке DDos-атакиЦе різновид хакерської атаки, за якої на сервер сайту подається велика кількість запитів. Він не встигає усі відкрити, тому зависає. Через це користувачі, які у звичайному режимі заходять на сайт, втрачають доступ до ресурсу.
Збій у роботі "Ощадбанку": що відомо
- Клієнти державного "Ощадбанку" вдень 15 лютого почали масово скаржитися на збої в роботі банкоматів. Не працювали також додаток та онлайн-сервіси, а з карток не можна було зняти чи зарахувати гроші.
- Про проблеми повідомляли клієнти банку з усіх регіонів України.
- Ввечері того дня роботу сервісів відновили.
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Текст допису "Ощадбанку":
Ощадбанк інформує, що зазнав DDoS атаки. При цьому зазначаємо, що всі системи банку захищені та працюють в штатному режимі. Наразі спостерігається лише уповільнення входу до системи Ощад24/7 через додаткове навантаження на канали зв’язку.
Перепрошуємо за можливі тимчасові незручності.
Ми разом працюємо над тим, щоб відновити штатну швидкість роботи системи.