Усі системи захищені, – в "Ощадбанку" прокоментували DDos-атаку

"Ощадбанк" підтвердив, що зазнав DDoS-атаки. Водночас там наголосили, що всі системи банку захищені та працюють у штатному режимі.

У пресслужбі "Ощадбанку" прокоментували глобальний збій, який зачепив 15 лютого банкомати, додаток та онлайн-сервіси установи.

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В "Ощадбанку" прокоментували DDos-атаку

У банку підтвердили, що зазнали DDoS-атаки. Водночас там наголосили, що всі системи банку захищені та працюють в штатному режимі.

Наразі спостерігається лише уповільнення входу до системи Ощад24/7 через додаткове навантаження на канали зв'язку,

– зазначили в банку.

Там перепросили клієнтів за можливі тимчасові незручності. А також запевнили, що працюють над тим, аби відновити штатну швидкість роботи системи.

Що таке DDos-атаки Це різновид хакерської атаки, за якої на сервер сайту подається велика кількість запитів. Він не встигає усі відкрити, тому зависає. Через це користувачі, які у звичайному режимі заходять на сайт, втрачають доступ до ресурсу.

Збій у роботі "Ощадбанку": що відомо

Клієнти державного "Ощадбанку" вдень 15 лютого почали масово скаржитися на збої в роботі банкоматів. Не працювали також додаток та онлайн-сервіси, а з карток не можна було зняти чи зарахувати гроші.

Про проблеми повідомляли клієнти банку з усіх регіонів України.

Ввечері того дня роботу сервісів відновили.

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Збій 15 лютого стався і в роботі ще одного державного банку – "Приватбанку". Його клієнти не могли увійти в інтернет-банкінг ні через телефон, ні через ПК. У банку зазначили, що збій стався через проблеми із сервером.

Текст допису "Ощадбанку":

Ощадбанк інформує, що зазнав DDoS атаки. При цьому зазначаємо, що всі системи банку захищені та працюють в штатному режимі. Наразі спостерігається лише уповільнення входу до системи Ощад24/7 через додаткове навантаження на канали зв’язку.

Перепрошуємо за можливі тимчасові незручності.

Ми разом працюємо над тим, щоб відновити штатну швидкість роботи системи.