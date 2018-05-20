17:09
20 трав 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
15°C
18°C 13°C
  • понеділок
    19°C 9°C
  • вівторок
    22°C 11°C
  • середа
    25°C 12°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
КРИМСЬКИЙ МІСТ КОРОЛІВСЬКЕ ВЕСІЛЛЯ ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Царські гонки на КАМАЗі. Крайня межа
Вєсті Кремля
08:30, 19 травня
Вєсті.UA. Жир. Що Матіос намацав у Савченко. Антиляшківська змова
Вєсті.UA
07:43, 19 травня
Одеські
ЦРУ
09:00, 18 травня
Як курки з
Підсумки дна
23:02, 13 травня
Згадати Все. До бабці на село
Згадати все
14:34, 19 травня
Телеканал новин 24 Новини Новини шоу-бізнесу
КРИМСЬКИЙ МІСТ КОРОЛІВСЬКЕ ВЕСІЛЛЯ ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

"Усі жінки – відьми": в мережі дочекались перезавантаження відомого серіалу – відео

520 Читать новость на русском
"Усі жінки – відьми": перший трейлер серіалу / Фото з відкритих джерел

Знаменитий телесеріал "Усі жінки – відьми" дочекався свого перезавантаження! Творці нових "Зачарованих" вже опублікували новий відеотрейлер серіалу, який з’явиться на екранах цієї осені.

Випуском нового серіалу зайнявся телеканал CW, який і випустив перший повний трейлер ремейку культового містичного серіалу. Як і раніше, весь сюжет буде побудований навколо трьох сестер-відьом – Меггі, Мел і Мейсі, яких зіграли 34-річна Мелоні Діас, 28-річна Мадлен Манток і 22-річна Сара Джеффрі відповідно. 

Читайте також: Культовий серіал "Всі жінки відьми" отримає продовження: деталі


Офіційний постер нового серіалу "Усі жінки – відьми"

В перезавантаженому серіалі також знявся Руперт Еванс, відомий за серіалом Amazon "Людина у високому замку". Події серіалу розгортатимуться в тому ж будинку, що й в "перших" "Зачарованих". Творці нового серіалу відзначили, що він буде "феєричним, веселим і феміністським". В кінці ролика зазначено, що епізоди виходитимуть щонеділі, починаючи з осені. Точна дата офіційної прем'єри поки не відома.

Усі жінки – відьми: дивитись трейлер серіалу онлайн

 

Нагадаємо, що культовий серіал 2000-х "Усі жінки – відьми" розповідав про трьох сестер-відьом з роду Халлівелл – Прю, Пайпер і Фібі, а пізніше, після загибелі старшої з трійці, – і Пейдж. Їхні ролі з 1998 по 2006 рік виконували Шеннен Доерті, Холлі Мері Комбс, Алісса Мілано і Роуз МакГоуен.

Читайте також: Зірка "Всі жінки – відьми" повернулась до зйомок після двох років боротьби з раком

Теги: LifeStyle Кіно Голлівуд
Джерело: Единственнная
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Чому ми нація тактичного мислення
сьогодні, 16:01 Чому ми нація тактичного мислення
Сергій Постоловський 303
Остановите Трампа: новые санкции на подходе
сьогодні, 12:00 Остановите Трампа: новые санкции на подходе
Злой Одессит 2240
Чему может научить иностранца украинское село: 5 уроков
сьогодні, 08:40 Чему может научить иностранца украинское село: 5 уроков
Peter Santenello 1878
Чим мініінвазивна операція на серці відрізняється від звичайної
19 травня, 22:01 Чим мініінвазивна операція на серці відрізняється від звичайної
Все про здоров'я 584
Пане Кличко, навіщо ви знищуєте Сирецький парк?
19 травня, 19:01 Пане Кличко, навіщо ви знищуєте Сирецький парк?
Блог Медіа 2302
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук