"Усі жінки – відьми": в мережі дочекались перезавантаження відомого серіалу – відео

Знаменитий телесеріал "Усі жінки – відьми" дочекався свого перезавантаження! Творці нових "Зачарованих" вже опублікували новий відеотрейлер серіалу, який з’явиться на екранах цієї осені.

Випуском нового серіалу зайнявся телеканал CW, який і випустив перший повний трейлер ремейку культового містичного серіалу. Як і раніше, весь сюжет буде побудований навколо трьох сестер-відьом – Меггі, Мел і Мейсі, яких зіграли 34-річна Мелоні Діас, 28-річна Мадлен Манток і 22-річна Сара Джеффрі відповідно.

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Офіційний постер нового серіалу "Усі жінки – відьми"

В перезавантаженому серіалі також знявся Руперт Еванс, відомий за серіалом Amazon "Людина у високому замку". Події серіалу розгортатимуться в тому ж будинку, що й в "перших" "Зачарованих". Творці нового серіалу відзначили, що він буде "феєричним, веселим і феміністським". В кінці ролика зазначено, що епізоди виходитимуть щонеділі, починаючи з осені. Точна дата офіційної прем'єри поки не відома.

Усі жінки – відьми: дивитись трейлер серіалу онлайн

Нагадаємо, що культовий серіал 2000-х "Усі жінки – відьми" розповідав про трьох сестер-відьом з роду Халлівелл – Прю, Пайпер і Фібі, а пізніше, після загибелі старшої з трійці, – і Пейдж. Їхні ролі з 1998 по 2006 рік виконували Шеннен Доерті, Холлі Мері Комбс, Алісса Мілано і Роуз МакГоуен.

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