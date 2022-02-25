У Міністерстві внутрішніх справ оголосили, що в усіх містах вводять посилені перевірки для виявлення диверсантів.

Перевірятиме людей Служба безпеки України спільно з іншими силовими підрозділами. Про це заявив радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко.

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Чиновник нагадав, що в Києві сьогодні було знешкоджено кілька диверсійних груп. Є інформація і про диверсантів з інших міст.

Людей закликають замальовувати мітки

Влада Рівного закликала людей перевірити дахи будинків. КМДС також закликала жителів Києва перевірити свої дахи.

Якщо у під'їзді, на даху, поряд з будинками є невідомі особи, позначки, мітки, потрібно одразу проінформувати правоохоронців та замалювати.

Українцям нагадали не забувати носити з собою паспорти. А також сліж ставитись із розумінням до перевірок документів на вулицях.