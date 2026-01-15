В усіх областях мають скоротити споживання електроенергії: на чому будуть економити

Місцева влада у всіх регіонах України має найближчим часом скоротити споживання електроенергії, зокрема шляхом обмеження зовнішнього освітлення вулиць.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на прем'єр-міністерку України Юлію Свириденко.

Як обмежуватимуть споживання електроенергії в Україні?

Через складну ситуацію в енергосистемі, спричинену регулярними російськими обстрілами та несприятливими погодними умовами, споживання електроенергії в усіх регіонах України скоротять.

Юлія Свириденко заявила, що усі обласні військові адміністрації, а також Київська міська військова адміністрація мають добу задля здійснення вищезгаданих заходів у їхніх регіонах.

За словами української прем'єрки, здійснюватимуть це шляхом обмеження зовнішнього освітлення будівель та територій, підсвітки реклами, а також зменшення надлишкового вуличного освітлення.

Вона наголосила, що уряд, енергетики та всі необхідні служби цілодобово працюють задля вирішення ситуації, контроль за виконанням рішень здійснює міністр енергетики Денис Шмигаль.

Цілодобово працює Лінія 112 в режимі прийому повідомлень про відсутність тепло-, водо- та електропостачання,

– резюмувала високопосадовиця.

Яка ситуація в енергетиці зараз?