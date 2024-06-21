Сонячні панелі і не тільки в кожну школу та лікарню: що доручив Зеленський

Ставка 20 червня була присвячена одній-єдиній темі – енергетичній безпеці. На ній говорили і про те, щоб удоступнити користування сонячною енергією для звичайних українців.

Захід намагається підтримати Україну в її боротьбі за світло та виживання. У Пентагоні зміни пріоритету в наданні ракет ППО пов'язали саме з атаками окупантів по енергетиці.

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Сонячні панелі в кожен дім: деталі доручення президента

Сонячні панелі, смартлічильники та установки зберігання енергії якнайшвидше мають з'явитися в кожній школі, у кожній лікарні. Обласним військовим адміністраціям доручили проконтролювати це на місцевому рівні,

– сказано в повідомленні президента.

Також уряду доручили розробити умови, щоб спростити для людей встановлення сонячних панелей та акумуляторів. Мають бути продумані податкові та митні пільги, спеціальні кредитні програми.

Кабмін має розробити стратегії розвитку відновлюваної енергетики та розподіленої генерації на рівні держави. Усі громадські та адміністративні будівлі мають бути обладнані енергоощадними технологіями.

Чи вигідно переходити на сонячну енергетику

Звісно, сонячні панелі – не панацея. До того ж 4 квітня цього року окупанти вперше прицільно вдарили по СЕС у тилу.

Також не можна встановити сонячну панель на даху ОСББ. Але вона додасть будинку автономності. А ще панель працює не тільки влітку.

Детально про переваги й недоліки сонячної енергетики читайте в статті.