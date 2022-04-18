У західних і центральних областях України повітряна тривога – негайно вирушайте до укриттів

Близько 10:30 пролунала повітряна тривога в усіх західних і центральних областях України. Не ігноруйте сирену та негайно вирушайте до укриттів.

На більшій частині території України вкотре пролунала повітряна тривога. Сирени запрацювали близько 10:30 спочатку на західних областях країни, а потім – центральних.

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Сигнали повітряної тривоги пролунали в таких областях

Волинська

Львівська

Хмельницька

Рівненська

Закарпатська

Чернівецька

Івано-Франківська

Тернопільська

Вінницька

Черкаська

Кіровоградська

Київська

Запорізька

Донецька

Луганська

Не нехтуйте сигналами про повітряну тривогу. Відправляйтеся негайно ж в укриття, адже це може врятувати вам життя.

Нагадаємо, що зранку окупанти завдали п'ять прицільних ракетних ударів по Львову. Відомо про шістьох жертв ворожої атаки.

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