Багатоповерхівки "верещали" від захвату: як у Києві та Одесі українці святкували перемогу Усика

Уночі 20 липня Олександр Усик нокаутував суперника Даніеля Дюбуа. Український боксер втретє став абсолютним чемпіоном світу.

Українці у соцмережах активно діляться враженнями, а політики та громадські діячі вітають боксера з перемогою, передає 24 Канал.

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Як українці святкували перемогу Усика?

У мережі з'явилися відео з Києва та Одеси. На них чути, як люди святкують успіх Олександра Усика. Серед ночі багатоповерхівки у буквальному сенсі слова "верещали" від радості, вигукуючи ім'я боксера.

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Зверніть увагу! На честь Усика Monobank зробив кумедний скін у вигляді звіту Повітряних сил.

Нагадаємо, що 20 липня відбувся бій-реванш між Усиком та Дюбуа. У 2023 році український спортсмен вже переміг британця.

До слова, серед відомих діячів, які привітали Усика з перемогою, був і ексголовнокомандувач ЗСУ, а нині посол у Британії, Валерій Залужний.