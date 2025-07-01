Багатоповерхівки "верещали" від захвату: як у Києві та Одесі українці святкували перемогу Усика
- Олександр Усик нокаутував Даніеля Дюбуа 20 липня, втретє ставши абсолютним чемпіоном світу.
- Українці святкували перемогу Усика, багатоповерхівки "верещали" від радості.
Уночі 20 липня Олександр Усик нокаутував суперника Даніеля Дюбуа. Український боксер втретє став абсолютним чемпіоном світу.
Українці у соцмережах активно діляться враженнями, а політики та громадські діячі вітають боксера з перемогою, передає 24 Канал.
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Як українці святкували перемогу Усика?
У мережі з'явилися відео з Києва та Одеси. На них чути, як люди святкують успіх Олександра Усика. Серед ночі багатоповерхівки у буквальному сенсі слова "верещали" від радості, вигукуючи ім'я боксера.
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Нагадаємо, що 20 липня відбувся бій-реванш між Усиком та Дюбуа. У 2023 році український спортсмен вже переміг британця.
До слова, серед відомих діячів, які привітали Усика з перемогою, був і ексголовнокомандувач ЗСУ, а нині посол у Британії, Валерій Залужний.