Усик – Брієдіс: прогноз букмекерів на фаворита поєдинку

У прийдешньому бою між чемпіоном світу за версією WBO у першій важкій вазі Олександром Усиком та латвійцем Майрісом Брієдісом букмекери віддають перевагу українцю. Боксери зустрінуться у чвертьфіналі Всесвітньої боксерської суперсерії WBSS.

27 січня у латвійській Ризі відбудеться перший півфінальний поєдинок в рамках World Boxing Super Series між чемпіоном світу за версією WBO у важкій вазі Олександром Усиком (12-0, 10 КО) і чемпіоном світу за версією WBC в цій же вазі Майрісом Бріедісом (23-0 , 18 КО) з Латвії.

На думку букмекерів, беззаперечним фаворитом у цьому протистоянні є Олександр Усик. Його перемога оцінюється коефіцієнтом 1,11.

Читайте також: Бій Усик – Брієдіс: оприлюднено суму, яку українець отримає за поєдинок

Натомість ставки на тріумф Брієдіса приймаються з показником у 6,0.

На нічию букмекери своєю чергою ставлять дуже високий коефіцієнт – 34,0.

Крім того, імовірність того, що поєдинок завершиться достроковою перемогою українця, оцінюється коефіцієнтами 2,0 (за очками) та 2,37 (нокаутом).

Букмекери припускають, українець найімовірніше може здолати латвійця у 9-10 раундах – коефіцієнт 15,0, а щодо вікторії у 7,8,11,12 раундах, то тут коефіцієнт є трохи більшим – 17,0.

Що стосується Брієдіса, то його дострокова перемога за очками оцінюється у коефіцієнт 15,0, а нокаутом – у 8,5.

Найбільше ж шансів перемогти у латвійського боксера буде 5 раунді – коефіцієнт 61,0.



Бій Усик – Брієдіс: що говорять букмекери

Нагадаємо, 28 грудня у Ризі відбулася дуель поглядів між Усиком і Брієдісом – перемогу святкував українець.